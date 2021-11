Bildu también pide que no prescriban crímenes de guerra en la ley de memoria

EH Bildu también ha pedido que la ley de memoria democrática contemple que no prescriban los crímenes de guerra ni de lesa humanidad entre las enmiendas que ha registrado al proyecto de ley y en las que además insta a que haya indemnizaciones económicas a los familiares de víctimas del franquismo.

Después de que PSOE y Unidas Podemos hayan pactado que la nueva ley de memoria democrática pueda contemplar que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura sean imprescriptibles y "no amnistiables" para que prevalezca el derecho internacional, Bildu también apoya esta idea en una de sus iniciativas al proyecto de ley.

En su texto coincide en que se imponga la ratificación de la Convención internacional que señala la "imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad", por lo que podría desprenderse que esta formación apoyaría la enmienda del Gobierno de coalición cuando sea votada.

No obstante, en otra enmienda la formación abertzale ha dejado claro que apuestan por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, por la anulación de las condenas y por la responsabilidad económica e indemnización del Estado a las víctimas.

El plazo para registrar enmiendas parciales al proyecto de ley de memoria democrática finaliza este miércoles y los partidos políticos han empezado a desvelar sus propuestas.

Bildu, además, pide declarar el 18 de julio como "Día de condena del golpe fascista", que se inició en esa fecha, y como "recuerdo y homenaje a todas las victimas que se derivaron de él".

Asimismo, propone modificar el Título I de la ley para señalar que la conquista y consolidación de la democracia "es un objetivo inacabado, ya que no termina con la Constitución de 1978", y recalca que "el olvido no es opción para la democracia".

Señala también en otra enmienda que es "vital" la inclusión de las garantías de no repetición junto con el reconocimiento y reparación o justicia "ante nuevas formas de autoritarismo o totalitarismo", que incluye el "negacionismo de crímenes de lesa humanidad".

Sobre las exhumaciones llevadas a cabo durante la dictadura franquista, Bildu quiere precisar que no hubo metodología científica y que se abrieron fosas con "nocturnidad y alevosía y que en muchos casos para que los restos fueran traslados al Valle de los Caídos a espaldas de sus familias".

La formación abertzale quiere subrayar también en la ley que no todos los combatientes antifascistas lo hacían a favor de una idea "unívoca de España", por lo que quieren utilizar un término más amplio como es el de "plurinacionaldiad".

"Tras la muerte del dictador en 1975 los acuerdos políticos posteriores no permitieron una ruptura con su régimen y lamentablemente no supusieron la necesaria depuración de sus estructuras políticas, judiciales y represivas", incide otra de las enmiendas mientras que en otra iniciativa resaltan que "no hubo ni hay consenso en torno a la Transición política".

Al respecto, Bildu comparte la enmienda que han pactado socialistas y Unidas Podemos al señalar que durante la transición hubo "gravísimas vulneraciones de derechos humanos por motivación políticas", por lo que proponen reconocimiento y reparación.

Por otra parte, Bildu también propone la creación de una "comisión de la verdad", que se ocuparía de instruir los expedientes oportunos para el resarcimiento y reparación administrativa de las víctimas.

Modificar la ley de secretos oficiales para desclasificar documentos y archivos durante el franquismo o incluir nuevas categorías de víctimas como los afectados por la polio son otras enmiendas.

También hacer un inventario de bienes y propiedades donadas a la Iglesia católica, que según Bildu "fue un elemento consustancial al régimen franquista".