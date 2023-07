EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo presentan un recurso para paralizar las obras del parking de la calle Sangüesa

Los grupos de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Ayuntamiento de Pamplona han presentado un recurso para paralizar la ejecución de las obras del aparcamiento de la calle Sangüesa.

Los cuatro grupos de la oposición han asegurado que "el expediente no tiene estudio de viabilidad, lo que haría al Ayuntamiento incurrir en obligaciones indemnizatorias, presupuestarias y ambientales".

"Tres son los riesgos fundamentales que la ausencia de este informe implica para el Ayuntamiento: en primer lugar, posibles indemnizaciones ante supuestos de inejecución de unas obras irregulares que, no obstante, cuentan con el visto bueno de la Junta de Gobierno; en segundo lugar, las consecuencias medioambientales de una tala irreversible de arbolado en la zona y, finalmente, las consecuencias presupuestarias que tendrían estas obras para las arcas públicas si la inviabilidad del proyecto se hace realidad", han afirmado EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo en una nota.

Estos grupos han señalado que el recurso "se sustenta en el artículo 40 de la ley foral de Contratos Públicos, que define como preceptivo un estudio de viabilidad para, como es el caso, obras que superan los 5 millones de euros". "Ese informe no consta en este expediente que, no obstante, fue adjudicado por el equipo de gobierno saliente con fecha 13 de junio sin pasar por pleno. No se trata de una mera irregularidad formal, sino de la ausencia de un acto preparatorio necesario para proceder válidamente a la licitación y adjudicación de la concesión", sostiene el recurso.

Según los cuatro grupos, "ese estudio, entre otras cosas, debería evaluar la sostenibilidad y rentabilidad económica, financiera y social de la inversión, circunstancia que toma especial relevancia ente el nivel de precariedad de un proyecto que debería financiarse con la venta de unas plazas de parking que se dice que costarán 20.000 euros, muy lejos de los 32.000 que se calculan en este momento".

Los firmantes del recurso aseguran que "el incumplimiento del artículo 40 de la ley de Contratos es causa de nulidad radical del expediente que afecta y contamina todos los actos de este procedimiento de contratación". "En base a este argumento, el recurso de reposición se adelanta a la posible respuesta de la dirección de los servicios jurídicos alegando 'extemporaneidad' para reclamar el acuerdo de licitación de las obras y asegura que las mismas razones jurídicas son aplicables tanto a la licitación (3 de abril) como a la adjudicación de las obras (13 de junio)", señalan los grupos de la oposición.

Por último, el recurso firmado por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin defiende que sus tesis "están también sustentadas en los propios informes del responsable de Presupuestos y Proyectos del área de Hacienda". "En ellos se recomienda no empezar las obras hasta que haya un estudio de demanda real de plazas que cubra la ejecución de las obras. Dicho de otro modo, no solamente es una exigencia legal con consecuencia de nulidad hacer este estudio de viabilidad con todos sus elementos; es también una cuestión de prudencia y buena gestión", señala el recurso.