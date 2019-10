Bildu pide negociar los presupuestos con el Gobierno de Navarra

El parlamentario foral de EH Bildu Adolfo Araiz ha asegurado que "es necesario el diálogo entre EH Bildu y el Gobierno de Navarra para negociar unos presupuestos que respondan a las necesidades de la gente". Por ello, ha reclamado al Ejecutivo foral que "actúe con humildad" y sea consciente de que "está en minoría" y que "en el mejor de los casos parte con 23 votos".

En una rueda de prensa, Araiz ha recalcado que el Gobierno de Navarra tiene dos opciones, "o pacta con Navarra Suma o con EH Bildu". El parlamentario abertzale ha apostado por unos presupuestos que "impulsen políticas sociales dirigidas a la mayoría social", para lo cual "es imprescindible negociar".

De la misma manera, ha destacado que "los ingresos también deben ser negociados" y ha subrayado que "si lo que pretende es disminuir los ingresos porque va a modificar la fiscalidad para rebajar la presión fiscal, no contará con nuestro acuerdo y deberá buscar el apoyo de la derecha reaccionaria". Al respecto, ha advertido de que "no pretenda sacar los ingresos con la derecha y los presupuestos con EH Bildu, eso no es posible".

En este sentido, Adolfo Araiz ha opinado que la intención de reformar el impuesto al patrimonio empresarial es una medida "reaccionaria" e "inadmisible" que, además, "reduciría la cantidad de dinero necesaria para las políticas sociales".

Araiz ha resaltado que el Gobierno de Navarra "debería ser el primer interesado en aprobar unos presupuestos nuevos para poder responder a la nueva estructura de gobierno" y para "llevar adelante el acuerdo programático".

Con respecto a la sentencia en relación al IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad, Araiz ha advertido de que, si el Gobierno de Navarra "busca una solución ad hoc para unas determinadas personas, va a tener una fila muy larga en la puerta de Hacienda para que a todas aquellas personas que pierden los pleitos con Hacienda se les busque una solución ad hoc y para sus intereses".