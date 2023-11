EH Bildu pide "aprovechar la oportunidad" del debate territorial y UPN quiere "mayorías alternativas" a los abertzales

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento foral, Laura Aznal, ha abogado este lunes por que Navarra "aproveche la oportunidad" de "ser protagonista en el debate que se a va a abrir acerca del modelo territorial del Estado" en la nueva legislatura.

Por su parte, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha defendido que se construyan "mayorías alternativas" a EH Bildu en la ponencia que se ha puesto en marcha en el Parlamento de Navarra para estudiar una actualización del Amejoramiento del Fuero.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, Javier Esparza ha señalado que "UPN va a seguir trabajando básicamente para demostrar que EH Bildu en Navarra tiene el peso que tiene, 9 parlamentarios de 50 parlamentarios, y eso es lo que vamos a dejar meridianamente claro, porque se pueden conformar mayorías a EH Bildu, mayorías que son capaces de frenar lo que EH Bildu está intentando defender". "UPN va a hacer todo lo que esté en su mano para que EH Bildu sea lo más irrelevante posible en esta comunidad", ha subrayado.

Por su parte, Laura Aznal ha señalado que "somos las fuerzas soberanistas e independentistas las que vamos a marcar la agenda política y aquí en Navarra debemos aprovechar esta oportunidad, y debemos ser protagonistas en este debate que se a va a abrir acerca del modelo territorial del Estado".

En ese sentido, se ha referido a la ponencia sobre el Amejoramiento, confiando en que sea "un instrumento eficaz". "Debemos ser capaces de tomar aquí nuestras propias decisiones, todas las decisiones que afectan a nuestras vidas, principalmente para que las condiciones de vida de las navarras y los navarros mejoren. Es necesario un debate tranquilo, sosegado, responsable, bueno, son necesarias alturas de miras en este debate y desde EH Bildu para ello vamos a trabajar", ha indicado.

El parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha explicado, sobre la ponencia parlamentaria, que "se están dando los pasos para que Navarra siga reivindicando al conjunto del Estado, a este Gobierno progresista, los compromisos con los que tiene que ser sensibles".

El portavoz del PPN, Javier García, ha planteado "hasta qué punto va a llegar en sus cesiones al chantaje el PSN". "De los creadores de 'no pactaremos con Bildu', 'no pactaremos con Podemos porque no podemos dormir', serán seguramente los creadores del nacionalismo en Navarra", ha indicado.

Por parte de Vox, Emilio Jiménez ha criticado que un parlamentario de Geroa Bai presida la ponencia sobre el Amejoramiento, señalando que se trata de una formación que es "un caballo de Troya en Navarra". "¿Podemos creer que los socialistas van a tener líneas rojas? Ahora es la oportunidad de los enemigos de Navarra, con Pedro Sánchez y su discípula en los gobiernos, auténticas marionetas de independentistas, nacionalistas y bilduetarras. Navarra, al igual que resto de España, se ha convertido en el patio de Monipodio, nido de traidores y vividores, que solo luchan o velan por sus intereses. Vox espera que, al igual que pasó en la Gamazada, Navarra se levante y alce su voz contra este brutal ataque a Navarra", ha señalado.