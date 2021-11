Bildu no pedirá devolución de cuentas vascas como muestra de voluntad diálogo

EH Bildu no presentará enmienda a la totalidad al proyecto presupuestario del Gobierno Vasco para 2022, que cuenta con mayoría para sacarlas adelante, porque cree que hay una "puerta abierta" al acuerdo y con este gesto quiere mostrar su "voluntad sincera de diálogo".

Así lo ha anunciado la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, en el que ha reconocido que las cuentas del Ejecutivo no son las de la coalición ni las que "necesita este país", pero están dispuestos a llegar a un acuerdo para "mejorarlas".

Si finalmente el Gobierno Vasco y la coalición abertzale llegasen a un pacto presupuestario sería la primera vez en la historia de EH Bildu que respalda las cuentas en Euskadi, en un momento en el que también este partido ha dado su apoyo a los presupuestos generales del Estado de 2022.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha "puesto en valor" la decisión de EH Bildu, ha dado la "bienvenida a la política útil del acuerdo" y ha confiado en que el diálogo sobre los presupuestos permita llegar a consensos en otras cuestiones.

La portavoz soberanista ha explicado que las conversaciones presupuestarias están siendo posibles por dos motivos. El primero, la "determinación clara y plena" de EH Bildu para "mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía" y la segunda, "el cambio de actitud de este Gobierno" y su "disposición a hablar y llegar a acuerdos".

Esa postura favorable al diálogo "ha abierto una puerta, hemos visto una oportunidad y estamos haciendo un esfuerzo sincero para aprovecharla", ha dicho Iriarte, que ha instado al lehendakari a "no mirar siempre la aritmética" parlamentaria porque "uno y dos no siempre son tres y EH Bildu nunca dice no al diálogo".

Urkullu ha evidenciado que el Gobierno tiene una mayoría "suficiente" en la Cámara para sacar adelante sus políticas, pero ha asegurado que "siempre" ha mostrado disposición a "ampliar los acuerdos" en temas como educación, autogobierno, salud, cambio climático, políticas sociales y juventud.

"Agradezco y pongo en valor" la decisión de EH Bildu de no pedir la devolución de las cuentas, una postura que "abre una nueva vía" para llegar a un acuerdo presupuestario que se rozó en la legislatura pasada pero que finamente no fue posible.

En 2019 EH Bildu tampoco presentó una enmienda a la totalidad de los presupuestos pero las negociaciones no terminaron en un pacto.

Los otros dos partidos de la oposición, Elkarrekin Podemos y PP+Cs sí han enmendado a la totalidad las cuentas del Ejecutivo vasco de coalición PNV-PSE.