Bildu se jacta de que condicionará a Chivite y defiende los homenajes a presos etarras

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que "hay razones estratégicas para facilitar la investidura" de la socialista María Chivite "ya que sería bueno para los navarros que la derecha navarra quede en la oposición" y cree además que podrá ser "la llave para condicionar las políticas" del Gobierno, aunque ha asegurado que su voto final no está definido, a la espera de que este martes su militancia lo decida en una consulta vinculante.

Así lo ha señalado tras reunirse con el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, dentro de la ronda de contactos que se desarrolla este lunes en la Cámara para proponer como candidata a la Presidencia de Navarra a María Chivite, que necesita de la abstención de EH Bildu. Bakartxo Ruiz, que ha acudido a la reunión acompañada de los parlamentarios Adolfo Araiz y Maiorga Ramirez, ha indicado que el grupo parlamentario de EH Bildu asumirá la decisión de las bases y ha asegurado que "es tan legítimo votar que no como la abstención" en la investidura. No obstante, desde la mesa política de la formación abertzale en Navarra se optó por proponer a la militancia la abstención. Según ha dicho, "hay razones muy legítimas para votar que no y también para la abstención". "El PSN nos lo ha puesto difícil con la oposición que ha mantenido en los ayuntamientos, eso no facilita por que Bildu opte por posibilitar un gobierno de Chivite y por el alarde que ha hecho de veto y exclusión a Bildu", ha añadido.

No obstante, ha comentado que "también hay razones estratégicas para facilitar la investidura, ya que sería bueno para los navarros que la derecha navarra, una ultraderecha más beligerante, quede en la oposición". "Conocemos muy bien las políticas de ese régimen, nefastas para la ciudadanía", ha expuesto. A su juicio, "abstenerse sería más positivo para Navarra, no sería un retroceso brutal en lo avanzado en los últimos años". Ha valorado además que Bildu podría ser, en esa situación, "la llave para condicionar las políticas de gobierno". "En nuestro horizonte está seguir con el camino emprendido en los últimos cuatro años", ha comentado.

Ha comentado que EH Bildu "tiene un programa y podría tener posibilidad de ponerlo sobre la mesa para que salga adelante". "No tendríamos las manos atadas con ese gobierno, no hemos asumido ningún compromiso, no hemos sido parte de las negociaciones, ni firmado un acuerdo y el compromiso con la ciudadanía es para que no haya un retroceso", ha señalado.

La portavoz parlamentaria ha manifestado que EH Bildu estará en la oposición, que "será contundente cuando haya un retroceso y será constructiva cuando sea para avanzar en las políticas de los últimos años". Preguntada por los homenajes a etarras este pasado fin de semana, Bakartxo Ruiz ha hablado de "mucha manipulación y muchos intereses concretos por parte de muchos sectores, que mienten deliberadamente y obvian la realidad". "Apostamos por la convivencia, por la memoria de todas las víctimas", ha dicho, para indicar que "habría que darle sentido de normalidad a que a personas que han estado 30 años en la cárcel sus amigos y familiares los puedan recibir".