EH Bildu insiste en que "o el acuerdo se modifica" o no avalará la reforma laboral porque "perpetúa" la de Rajoy

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha insistido en que "o el acuerdo se modifica o no avalará la reforma laboral" porque supondría "perpetuar la reforma de Rajoy". La diputada ha considerado que, si la reforma laboral sale adelante, "quedará tocada la credibilidad" del Gobierno, pero "no debería cambiar el rumbo de la legislatura" que pueda aprobarse con los votos de Ciudadanos, ya que "las fuerzas soberanistas suman cerca de 30 diputados y Cs solo puede aportar nueve".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aizpurua ha explicado que hay "contactos continuos" con el Ejecutivo, pero, hasta ahora, "no hay modificación en sus posiciones". Además, ha reiterado que EH Bildu no puede "hablar con más claridad: o el acuerdo se modifica o no avalará la reforma laboral" porque, entre otras cuestiones, aprobarla "sí es perpetuar la reforma de Rajoy".

La diputada de EH Bildu ha incidido en que las reivindicaciones que realiza su formación son "de sentido común" y no vale con que se negocien en otra normativa posterior porque "hay cuestiones en las que siempre imperará lo que diga la reforma laboral y no podemos estar sujetos a interpretaciones de la ley", que es "donde acabarían" si la reforma laboral no las contempla.

A su entender, si la reforma laboral sale adelante, tal y como, "quedará tocada la credibilidad" del Gobierno. Asimismo, ha augurado que es probable que, si se aprueba con el respaldo de Cs, "alguien tendrá la tentación de buscar un atajo de comodidad para el resto de legislatura", pero ha advertido de que "llegan muchas leyes y, si quieren volver a gobernar con políticas progresistas, tendrán que acordarla con nosotros y no con Cs".

En esta línea, la posibilidad de un pacto con Ciudadanos en la reforma laboral "no debería cambiar el rumbo de la legislatura" sobre todo porque, según ha remarcado, "las fuerzas soberanistas suman cerca de 30 diputados y Cs solo puede aportar nueve".

