EH Bildu dice que la sentencia que anula el traspaso de tráfico es un "ataque jurídico grave" a la soberanía de Navarra

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, ha afirmado este lunes que la sentencia del Tribunal Supremo que anula la transferencia de tráfico a Navarra es "un ataque jurídico grave contra la foralidad y la soberanía" de la Comunidad foral.

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto a la coordinadora general de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, y la diputada de EH Bildu por Navarra, Bel Pozueta, Aznal ha indicado que "la gestión de nuestras carreteras es una competencia histórica de Navarra que nos fue arrebatada en el franquismo".

"Ahora que gracias a una voluntad política mayoritaria habíamos conseguido la competencia, un tribunal español impide que esta se materialice, y todo ello a iniciativa de una asociación de la guardia civil. No lo aceptamos, nos parece muy grave. Y aunque no es el primero, este ataque pensamos que tiene especial relevancia y dimensión, es una muy mala noticia para Navarra, porque va en contra de la voluntad de la sociedad navarra. Quienes estamos a favor de la foralidad y soberanía de Navarra somos mayoría", ha dicho.

Según Aznal, EH Bildu "ha defendido fervientemente la transferencia de esta competencia, de hecho fuimos nosotras quienes logramos alcanzar ese acuerdo para que se llevara a cabo esta transferencia". "De todos modos, más allá de los partidos, es una reivindicación compartida e histórica de Navarra. Todos los gobiernos de Navarra lo han pedido, incluidos los de UPN", ha subrayado.

A su juicio, "este ataque pone en evidencia la necesidad de defender y actualizar el autogobierno y soberanía de Navarra". "Creemos en las competencias de Navarra y pensamos que no podemos estar sometidos a las decisiones de los tribunales de Madrid. Sabemos que este no es el primer ataque judicial contra los intereses de Navarra y la soberanía de Navarra, y probablemente que no será el último. Nuestra voluntad es que Navarra sea respetada y se respete la voluntad de la mayoría de los navarros y las navarras", ha manifestado, tras considerar que "es fundamental la unidad de la ciudadanía, de los agentes políticos y sociales en la defensa de Navarra".

En respuesta a los medios de comunicación, ha señalado que esta es "una primera lectura en clave política, no hemos tenido ni siquiera tiempo material de analizar en profundidad" la sentencia "ni de abordar otro tipo de debates que seguramente llegarán en los próximos días o semanas".