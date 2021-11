EH Bildu se desmarca del rechazo del Parlamento Vasco a los "ongi etorri"

EH Bildu se ha desmarcado este jueves del rechazo del Parlamento Vasco a los "ongi etorri" a los expresos del ETA, a pesar del emplazamiento del resto de grupos a hacer efectiva con hechos la "Declaración del 18 de octubre", y los ha definido como "actos de reintegración de esas personas en su entorno familiar".



Este debate ha llegado a la Cámara a propuesta de PP+Cs y finalmente ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos salvo la coalición abertzale una enmienda acordada entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU, en la que se rechazan los reconocimientos con "ostentación pública" a reclusos de ETA que salen de prisión y se pide a sus organizadores que "dejen de hacerlos" por respeto hacia las víctimas y al dolor de sus familias y a la "memoria crítica del pasado".



En el texto aprobado también se demanda que no se organicen más para evitar que se conviertan en un "elemento de división" y en una "dificultad añadida" para la construcción de la convivencia democrática.



Todas las formaciones han visto en el debate de este jueves una oportunidad para que EH Bildu tradujese en hechos la "Declaración del 18 de octubre" leída por el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el parlamentario y secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en la que la izquierda abertzale muestra su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, que "nunca debió haberse producido".



Finalmente, EH Bildu se ha posicionado en contra de la iniciativa aprobada tras un debate en el que Arkaitz Rodríguez ha negado que los "ongi etorri" sean actos de "homenaje, ni mucho menos de enaltecimiento", y los ha enmarcado en actos "de recibimiento, celebración y expresión de alegría por la excarcelación de personas queridas que han cumplido íntegramente sus penas y han hecho una apuesta inequívoca por las vías pacíficas y democráticas".



"Son actos de reintegración de personas en su entorno familiar", ha zanjado. Además, ha asegurado que la mayoría de estos "ongi etorri" se hacen ahora con "discreción" por el "respeto" que sus organizadores sienten por las víctimas de ETA. Como ejemplo, ha indicado que "de las 35 excarcelaciones (de presos de ETA) que ha habido este año solo dos 'ongi etorris' han tenido eco público".



Rodríguez ha insistido en que mientras que "los militantes de ETA han tenido que permanecer años en la cárcel y han pagado por sus responsabilidades" no lo han hecho los "responsables de la violencia del Estado" y ha subrayado que la izquierda abertzale sigue comprometida con la "Declaración del 18 de octubre" y hará "todo lo que esté en sus manos para paliar el dolor de las víctimas de ETA".



Desde PP+Cs, José Manuel Gil ha afirmado que estos actos "son la asignatura pendiente de la izquierda abertzale para convencer a la sociedad vasca de que son una fuerza democrática de verdad".



En la misma línea, Iñigo Iturrate (PNV) ha indicado que las palabras de "compresión del dolor y el compromiso de mitigar el sufrimiento de las víctimas se debe supeditar a los hechos". "¿Cuántos años más tienen que pasar para que podamos pasar esta página?", ha preguntado a EH Bildu.



Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) ha apuntado que estos actos son "un ejemplo claro de heridas abiertas que no terminan de cerrarse en este país".



El socialista Eneko Andueza también ha opinado que con la iniciativa de hoy la izquierda abertzale tenía la oportunidad de "mitigar un primer daño".



Por último, Amaia Martínez (Vox) ha apostado por modificar la legislación para prohibir esos actos y actuar penalmente contra los que los organizan.