EH Bildu: Si depende de nosotros, las derechas no entran en el Gobierno

El diputado electo de EH Bildu por Gipuzkoa Jon Iñarritu ha afirmado este lunes que si depende de dicha coalición, que ha logrado cinco escaños en las elecciones generales de ayer, "las derechas no entran en el gobierno español, ni por activa ni por pasiva: este es nuestro compromiso con la sociedad vasca".

"Está en la mano de Pedro Sánchez decidir el desbloqueo: tienen mayorías posibles, puede elegir entre la derecha o la izquierda. Con la izquierda y los soberanistas no digo que sea fácil, pero con voluntad de diálogo todo es posible", ha asegurado en una entrevista en Radio Euskadi.

Ha precisado, sin embargo, que si Sánchez mantiene "el mismo esquema" que en abril "con una ausencia de voluntad del llegar a acuerdos entre diferentes" lo tiene "más complicado".

Iñarritu ha remarcado que EH Bildu tiene "la mano tendida" y con ese objetivo analizará también el escenario político con "los compañeros" de ERC y BNG, pero ha puntualizado que el PSOE "dice una cosa y la contraria; habla de plurinacionalidad y de medidas recentralizadoras. Depende de qué Sánchez se siente en la mesa, estaremos dispuestos a hablar sin límites", ha dicho.

Sobre el auge del partido de extrema derecha Vox ha indicado que "no es un fenómeno nuevo en occidente", y tras destacar que "no hay que olvidar que es una escisión del PP", ha criticado la "oportunidad que se les ha dado con estas elecciones" y el hecho de que "no se les ha confrontado ni desmontado los mensajes falsos que utilizan para crear enemigos exteriores e interiores".