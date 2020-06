Bildu declina aplaudir el discurso de la vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo en el Congreso

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no han aplaudido este sábado en el Congreso el discurso de la a vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, quien ha exigido que no se utilice la aritmética parlamentaria como "coartada" para blanquear a la coalición abertzale, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.

Pedraza ha aprovechado su discurso en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo para trasladar esta exigencia a las autoridades del Estado que se han dado cita en el hemiciclo, entre ellas cinco ministros además de diputados y senadores.

Mientras que Iñarritu sí se ha sumado, puesto en pie, al minuto de silencio que se ha guardado después en memoria de las víctimas, ha preferido no secundar el aplauso con el que la mayoría de los presentes en el Salón de Plenos ha recibido las palabras de Pedraza.

El que sí ha aplaudido, aunque algo menos de tiempo que la mayoría de los presentes, ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien también ha rendido homenaje puesto en pie a todas las víctimas en el gesto del minuto de silencio.