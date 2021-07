EH Bildu cree que la mesa de diálogo sobre Cataluña abre una oportunidad

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha opinado este martes que la reactivación de la mesa de diálogo sobre Cataluña sería "una buena noticia" que "abre una ventana de oportunidad, que es necesario aprovechar".

Aizpurua ha respondido de esta manera en una entrevista concedida a Euskadi Irratia al ser preguntada sobre esta mesa que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron retomar en la tercera semana de septiembre.

"No hay alternativa y si la hay, es peor. Cuando se abre una ventana hay que aprovecharla", ha dicho la dirigente de EH Bildu, quien ha advertido no obstante de que la cuestión territorial "afecta" también al País Vasco y Galicia, porque es un asunto que "quedó pendiente del 78" y "no se puede volver a guardar debajo de la alfombra".

"El Gobierno español debe saber que ahora tiene la oportunidad de dar pasos firmes en este tema. Seguiremos empujando en esa dirección con total convencimiento", ha recalcado Aizpurua, quien ha recordado también que "los votos de la izquierda soberanista son necesarios para hacer políticas de izquierdas".

"Sin la izquierda soberanista catalana y vasca, el Gobierno de Sánchez no puede avanzar en políticas sociales y progresistas", ha concluido. EFE

cl/ab/jdm