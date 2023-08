EH Bildu cree que la investidura navarra puede ser punto de partida para seguir avanzando

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha considerado este miércoles, tras reunirse con PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra, que la investidura de María Chivite, para la que necesitan de al menos su abstención, puede ser un punto de partida para seguir avanzando los próximos cuatro años.

La portavoz abertzale ha comparecido en el Parlamento foral tras el encuentro en el que los socios del futuro Gobierno les han explicado el acuerdo alcanzado este lunes por la noche, y ha trasladado que están "contentas de que se haya alcanzado un acuerdo".

Este miércoles, la militancia de EH Bildu está llamada a decidir si los nueve parlamentarios forales de su formación deben abstenerse para posibilitar el futuro Ejecutivo. Sobre este asunto, Aznal ha recalcado que están tranquilos. "Pensamos que nuestra militancia ha visto lo que hemos hecho estos cuatro años y que podemos hacerlo con más ambición", ha dicho.

Necesitarán más tiempo para analizar y valorar en profundidad el acuerdo de Gobierno, pero ha apuntado que no se sienten "vinculados", ya que no es un acuerdo en el que haya participado su formación.

EH Bildu ha mostrado su "total predisposición a avanzar" en sus "prioridades" que son "ampliar derechos, servicios públicos y autogobierno". "Somos la tercer fuerza y la ciudadanía quiere que EH Bildu sea protagonista", ha añadido.

La pasada semana, Aznal se abrió a estudiar la posibilidad de votar a favor de la investidura de Chivite cuando las negociaciones estaban bloqueadas y corría el riesgo de que con el posible desmarque de Geroa Bai no sumaran votos suficientes, pero ahora solo plantean la abstención: "Era un ejercicio de responsabilidad y con el ánimo de desbloquear. No íbamos a permitir que se repitieran las elecciones o que no se conformaran unas mayorías progresistas".

Por su parte, los portavoces de las tres fuerzas firmantes del acuerdo han comparecido también ante los medios. Así, el socialista, Ramón Alzórriz, ha explicado que se ha tratado de un encuentro para explicar el programa y han trasladado a EH Bildu que quieren lograr una estabilidad para este programa durante los próximos cuatro años.

"Queremos seguir profundizando en estos acuerdos a los que hemos llegado durante esta legislatura y en eso hemos enmarcado el encuentro. Nuestras prioridades pueden coincidir con las suyas", ha añadido.

El representante de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha mostrado el convencimiento de su coalición de que la consecución de los objetivos marcados por el acuerdo programático tienen que llegar desde la "coordinación de las fuerzas progresistas".

Begoña Alfaro, de Contigo Navarra, ha recordado que EH Bildu ha sido la tercer fuerza en las elecciones forales y entiende que "son una fuerza necesaria, un agente protagonista, no solo para la investidura sino para caminar juntos estos cuatro años".