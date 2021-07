EH Bildu no condena en Getxo las amenazas e intento de agresión sufrido por el hijo de Iturgaiz

Todos los partidos que cuentan con representación en el Ayuntamiento de Getxo, salvo EH Bildu, han condenado este lunes las amenazas e intento de agresión sufrido por el hijo del dirigente del PP Carlos Iturgaiz cuando disputaba un partido de fútbol en Gernika.

Según ha informado el Consistorio, PNV, PP, PSE-EE y Elkarrekin Podemos han aprobado en la Junta de portavoces una declaración en la que han subrayado que lo vivido por el joven supone un "lamentable episodio de intolerancia y odio". Por su parte, el grupo municipal de EH Bildu se ha abstenido y ha presentado otra propuesta.

En el texto aprobado, PNV, PP, PSE-EE y Elkarrekin Podemos muestran su "rotunda condena y repulsa ante las amenazas e intento de agresión sufrida por Mikel Iturgaiz, por su ideología política y por ser hijo del presidente del Partido Popular del País Vasco". "Son unos hechos que no representan a nuestra sociedad, cuyas señas de identidad son la convivencia, la tolerancia y el respeto a la pluralidad", añaden.

Los firmantes reafirman además su compromiso con "el diálogo, el respeto al diferente, la convivencia, la paz y la libertad, como valores supremos".

"El Ayuntamiento de Getxo quiere trasladar su cercanía y apoyo a la familia de Mikel Iturgaiz, vecino del municipio y a todas las personas que sufren acoso ideológico", concluye el texto.

Mikel Iturgaiz, de 23 años y jugador del Askartza, es hijo de Carlos Iturgaiz, líder del PP vasco. Ese fue el motivo que llevó a unos radicales a insultarle y acosarle durante la final de Copa de Preferente entre el Gernika Sporting y el Askartza, donde se ha expresado de forma contundente: "No voy a tolerar que me acosen por ser hijo de Carlos Iturgaiz, ni antes ni ahora. Estamos en pleno siglo XXI".

Un grupo de aficionados del Gernika Sporting, que estaban fuera del estadio, fueron los primeros en lanzarle improperios, todos ellos relacionados con su vínculo familiar.

Al acabar el partido, algunos de esos aficionados se adentraron en el campo para "encararse y agredir al jugador número 23 del Askartza", según recogió el árbitro en el acta del partido. "Mis amigos bajaron y me ayudaron a llegar al vestuario porque la cosa se estaba poniendo caliente. Afortunadamente no me pasó nada", rocordaba Mikel en declaraciones a 'El Correo'.

En octubre, Iturgaiz ya tuvo que aguantar que unos desconocidos le destrozaran los retrovisores de su coche. "Uno sabe de quién es hijo y a lo que se enfrenta, siempre he vivido con ello. ¿Pero a estas alturas? Me da todavía más rabia porque eran unos chavales".