Bildu avisa que su voto a los Presupuestos depende de derogar reforma laboral

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua ha avisado de que el voto de su formación a los Presupuestos Generales del Estado para 2022, que siguen negociando con el Gobierno, dependerá de si se deroga la reforma laboral del PP.

En rueda de prensa en el Congreso, Aizpurua ha señalado que esta semana continúan las reuniones con el Ejecutivo y están en fase de preacuerdos, aunque ha incidido en que el voto "no está decidido" ya que el Ejecutivo deberá cumplir con los acuerdos firmados.

"Hemos puesto sobre la mesa cuestiones como la derogación de la reforma laboral. Para nosotros es condición muy seria y tienen un acuerdo ligado a nosotros. Creemos que en política es bueno cumplir con lo que se acuerda para que no haya desafección de la ciudadanía", ha puntualizado.

La portavoz parlamentaria de Bildu ha insistido en que "no hay razón para no llevar adelante avances significativos en materia de derechos económicos y sociales" tras advertir de que en función de eso "será el voto a favor, en contra o abstención. No está decidido".

"El Gobierno debe tomar nota que el soberanismo de izquierdas es necesario para sacar los presupuestos y en función de eso debe actuar", ha recalcado.

El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, continúa esta semana con los contactos presupuestarios en el Congreso para recabar apoyos y este mediodía se reunirá con el portavoz del Partido Regionalista Cántabro y con el portavoz del BNG.