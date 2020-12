Bildu asegura no tener "ningún interés" en participar "directamente" en la renovación del CGPJ, como planteó Iglesias

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este sábado que su formación no tiene "ningún interés" en participar "directamente" en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como planteó hace escasos días el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo iglesias.

En concreto, Iglesias subrayó que, en tanto que "el Estado es de todos", tanto Unidas Podemos como Esquerra Republicana (ERC) y Bildu deberían participar en la actualización de los vocales del órgano rector de los jueves, cuyo mandato caducó hace más de dos años.

No obstante, en una entrevista con el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Aizpurua sostiene que no tiene interés en hacerlo pese a que cree que "es necesario que haya cambios" al margen del trasfondo del debate sobre el sistema de elección del CGPJ. Y es que, a su juicio, es "inaceptable" que un partido, en este caso el PP, esté "vetando continuamente" la posibilidad de renovar ese organismo.

En este punto, ha señalado que si bien la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para cambiar las mayorías para la elección del CGPJ resultaba "bastante peligrosa" por los condicionamientos que podría tener a futuro, la que ambos partidos llevarán este martes al Pleno del Congreso para limitar los nombramientos de este órgano mientras esté en funciones es de "pura lógica". De hecho, ha avanzado que "probablemente", Bildu respaldará su toma en consideración.

EL "BLANQUEAMIENTO" DEL REY EMÉRITO

Aizpurua también se ha referido a otro de los asuntos de actualidad, como la regularización fiscal del Rey emérito, para lamentar que Hacienda no le haya investigado "como a cualquier otro ciudadano" y para advertir de que, con este movimiento, Juan Carlos I esté tratando de "blanquear" su imagen. "No es de justicia, no es de recibo, no es de sentido común y no es nada democrático que una persona por un tema sanguíneo pueda estar libre de todas las responsabilidades que tiene cualquier ciudadano", ha apostillado.

Por último, preguntada sobre si quiso hacer un gesto asistiendo al homenaje reciente que el Congreso hizo al exministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA, Aizpurua ha respondido que ese gesto su partido lo viene haciendo "desde hace mucho tiempo" en Euskadi, donde no despierta "ninguna extrañeza" porque suelen acudir a los homenajes que se convocan a "todas" las víctimas del "conflicto". "Guardamos una empatía total a todas las víctimas, sean del tipo que sean y del color que sean", ha añadido.