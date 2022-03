EH Bildu apuesta por una alternativa basada en la soberanía y otra economía

EH Bildu ha presentado su hoja de ruta política para los próximos años, en los que ofrecerá una alternativa abierta "a todos los sectores que quieren un país mejor", basada en la soberanía y el cambio del modelo productivo.

La coalición de la izquierda abertzale ha descrito esta oferta en un acto político celebrado este miércoles en Bilbao, en el que su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha denunciado que "este país está en estancamiento y camino de la decadencia", ante lo cual van a apostar "por la radicalidad".

En la situación actual, con una guerra tras una pandemia, a juicio de Otegi las instituciones solo buscar volver a la normalidad anterior, por "mera inercia", pero "la nueva normalidad se da en un mundo más inestable y peligroso, que ha venido a quedarse".

Otegi ha resaltado tres factores de la crisis: el empobrecimiento general de las clases populares y medias, la lucha por los recursos naturales y el crecimiento del autoritarismo.

Ante esta situación, EH Bildu va a apostar por "una solución vasca, basada en valores vascos", para un país que "está en estancamiento y camino de la decadencia", ha dicho.

Un país que "no se puede permitir que sus empresas se vendan al mejor postor, que los jóvenes tengan que estar entre la precariedad y el exilio económico, que las mujeres no ocupen el lugar que les corresponde, que no puede descuidar un minuto el fortalecimiento de su identidad nacional, que tiene que dejar de mirar a París o Madrid".

EH Bildu lanza su oferta "al país, a todas sus generaciones, a los que nacieron aquí y a los que vinieron a vivir aquí, una oferta que busca un encuentro con los que buscan un país mejor, más igualitario y soberano".

Otegi ha apostado por "recuperar el buen nombre de una palabra: radicalidad. La nuestra es una reivindicación de la radicalidad de ir a la razón de los problemas y plantear medidas estructurales, no tomar medidas que palíen la situación de la gente por unos meses. Sin cambiar el modelo productivo y el modelo de Estado soberano no van a poder arreglarse los problemas de la gente".

EH Bildu quiere "construir puentes con todos los sectores que quieren hacer un país mejor", porque "somos conscientes -ha afirmado- de que necesitamos sumar fuerzas y llegar a acuerdos; nosotros solos no podemos hacerlo".

"No es una oferta partidaria" sino la busca de "soluciones propias. Negamos a los dos Estados (España y Francia) y a las elites económicas ningún derecho a tomar decisiones. Necesitamos construir una alternativa que dé cauce a esas mayorías que ya existen en el país y que se asienta sobre otros valores", ha concluido Otegi. EFE

rc/jdm

(foto)