EH Bildu apela "in extremis" al PSN a un "gobierno a 4" o a no impedirlo en Pamplona

A menos de 24 horas de la constitución de los ayuntamientos, EH Bildu ha reiterado públicamente su oferta de configurar en Pamplona un "gobierno progresista, de izquierdas y plural" junto a Partido Socialista, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y ha pedido a PSN que, si no acepta, "no cierre el paso" a un gobierno de los otros tres.

El pasado 28 de mayo las urnas repartieron 9 concejales para UPN, 8 para EH Bildu, 5 al PSN, 2 al PP, 2 a Geroa Bai y 1 a Contigo Zurekin, por lo que solo los votos socialistas podrían desempatar los 11 que sumarán UPN y PP frente a los 11 que alcanzarían EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin.

Por ello, la formación abertzale, que propondrá mañana a Joseba Asiron para reeditar la alcaldía que ya ostentó hace dos legislaturas con los apoyos que hoy corresponderían a Contigo-Zurekin y Geroa Bai, ha emplazado a reeditar aquel gobierno con o sin PSN, para lo que necesitaría que la alcaldía no recaiga en UPN por la fórmula de haber sido la lista más votada.

Este emplazamiento para conformar un gobierno "a cuatro" se sustenta en los dos documentos trasladados en las rondas negociadoras a las tres fuerzas y que "proponen cinco principios que regirían ese gobierno y las bases para un posible acuerdo programático".

Ahora, ante la falta de respuesta de PSN y ante la eventualidad de que los socialistas rechacen entrar en ese ejecutivo, EH Bildu les emplaza a no cerrar el paso a la reedición del gobierno del cambio que tuvo Iruña entre 2015 y 2019 para dárselo a la derecha, lo que necesitaría que PSN no se vote mañana a sí mismo como parece que va a hacer para no apoyar ni a la candidata de UPN ni al de EH Bildu.

Su candidato, Joseba Asiron, dicen que lo intentarán "hasta el último minuto" y por ello reiteran la oferta, por considerar "fundamental que Iruñea tenga un gobierno progresista, de izquierdas y plural que no se base en vetos ni en exclusiones".

"Pero si el PSN insiste en situarse fuera de él, lo que le pedimos es que no cierre el paso a que el resto podamos articular un gobierno similar al de 2015 bajo el principio democrático básico de respetar la legitimidad para liderarlo de la fuerza progresista más votada, explica Asiron.

A partir de ahí, sería decisión del PSN situarse como socio externo de ese gobierno o como oposición, aunque creo que el trabajo conjunto desarrollado en esta legislatura tanto en el Ayuntamiento, como en el Gobierno de Navarra o en Madrid demuestra que podemos entendernos y que la colaboración sería no solo posible, sino necesaria, añade el candidato de EH Bildu. EFE

mm/jdm