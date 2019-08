EH Bildu anuncia una oposición “contundente” al Gobierno del PSN

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha pedido a la candidata a la presidencia de Navarra, María Chivite, que analice si el acuerdo con Geroa Bai, Podemos e I-E es amplio, incluyente, constructivo, sólido y a largo plazo, y ha anunciado que su formación hará una oposición contundente.

En su intervención en el debate de investidura que se celebra este jueves en el Parlamento de Navarra, Ruiz, quien ha recordado que no se puede aspirar a configurar ningún tipo de alternativa a la derecha sin EH Bildu, ha asegurado que la formación abertzale va a estar en la oposición.

En una oposición contundente cuando haga falta y constructiva cuando sea posible avanzar en determinadas cuestiones, ha matizado.

En esta línea, ha anunciado que va a haber una oposición de derechas, la de Navarra Suma, y una de izquierdas, la de EH Bildu. El Gobierno decidirá a dónde mira, a derecha o a izquierda, ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que, sin diálogo, EH Bildu no va a tener vinculación con el acuerdo programático: Si el PSN quiere hacer alarde de algo, que lo demuestre, las palabras se las lleva el viento.

Además, ha criticado la incapacidad de Chivite a la hora de soltar amarras con los dictados y las premisas del antiguo régimen y ha hecho un repaso a la trayectoria de los socialistas, que a su juicio han posibilitado veinte años de sometimiento a la derecha.

Nos lo ha puesto muy difícil, señora Chivite, tanto que una de cada cuatro personas que han votado en nuestra consulta interna han optado por el no a su investidura, ha recordado, tras subrayar que ese enfado y desconfianza están presentes en su abstención.

Aunque había infinidad de razones para votar en contra, Ruiz ha indicado que EH Bildu posibilitará la investidura con las abstenciones estrictamente necesarias (5 de sus 7 parlamentarios), fundamentalmente para evitar un gobierno de Navarra Suma.

Además, ha denunciado que ciertos sectores del PSN han pretendido que la respuesta de EH Bildu fuera negativa para tener así un chivo expiatorio.

No les vamos a dar el gusto, no vamos a bloquear su investidura, ha afirmado, tras asegurar que su formación no va a ser irrelevante en esta legislatura. EFE

