EH Bildu se abstendrá y confía en que el PSOE "tenga controlados sus votos"

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este martes que los cinco diputados de su formación mantienen su intención de abstenerse en la sesión de investidura, al tiempo que ha expresado su confianza en que el PSOE "tenga controlados sus votos" y no sea necesario alterar su plan inicial.

Aizpurua ha insistido, en sendas entrevistas en Radio Euskadi y Euskadi Irratia, en que el "mandato" que los cinco diputados recibieron de la Mesa Política de EH Bildu y de la militancia consiste en abstenerse en la sesión de hoy, tras lo que ha insistido en que los parlamentarios "no son nadie" para cambiar esa decisión.

No obstante, ha admitido que "a nivel de hipótesis" se han planteado la posibilidad de que pueda haber diputados socialistas que voten contra la investidura, aunque se ha mostrado convencida de que no será así porque confía en que "el PSOE tendrá controlada la situación por su parte". "Yo creo que no ocurrirá", ha abundado.

Si hubiera sorpresas en la votación "en ese momento se verá qué se hace" y la decisión de cambiar el voto al "sí" para garantizar la investidura tendría que se adoptada por la Mesa Política -el máximo órgano ejecutivo de la coalición- que estará reunida durante la mañana de hoy y con la que habrá una comunicación permanente.

En cualquier caso, no existe "ningún plan" para evitar un posible "tamayazo", tal y como insinuó el lunes el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, sino que, según Aizpurua, el único plan vigente es la abstención "para facilitar y no obstaculizar que Pedro Sánchez sea investido presidente del Gobierno".

Respecto a las imprecaciones que recibió desde la bancada del PP, Ciudadanos y Vox, Aizpurua ha adelantado que su grupo analizará cómo han sido recogidas en el diario de sesiones y después "con tranquilidad", decidirá si cabe adoptar alguna medida contra quienes gritaron expresiones como "terrorista".

A su juicio, la reacción a su discurso desde las bancadas de los citados partidos fue "la expresión gráfica de toda una serie de cuestiones que se han producido y tienen reflejo en la falta de democratización y en la falta de cultura que hay en la política del Estado".