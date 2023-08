EH Bildu se abre a apoyar a Chivite y desbloquear la situación en Navarra

EH Bildu se ha mostrado dispuesta a apoyar la investidura de la socialista María Chivite y desbloquear la formación de Gobierno en Navarra, según han afirmado la portavoz de la formación abertzale, Laura Aznal, que ha avanzado que consultarán la decisión a la militancia.

Lo ha dicho Aznal en rueda de prensa, tras el aviso ayer de Geroa Bai de que las negociaciones están encalladas y su invitación a PSN a buscar en EH Bildu posibles apoyos para la investidura de María Chivite, a lo que Geroa Bai no se opondría.

Hoy Aznal ha calificado de realmente preocupante la situación, marcada por guerras de cargos, de puestos y por una política de vetos condicionada por las derechas, en un contexto en el que está en juego el futuro de la gente de Nafarroa.

Con este escenario, no estamos dispuestos a desoír las urnas, que han dicho que la sociedad navarra no quiere que gobierne la derecha y que esta pueda condicionar las políticas publicas, ha afirmado Aznal, que ha añadido: Estamos comprometidas con cumplir el mandato democrático de conformar mayorías progresista. Es momento de actuar con responsabilidad.

Y por ello, ha reiterado su disposición a desbloquear la situación y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se cumpla el mandato democrático que dos meses después sigue sin respuesta, y que pasa por valorar el voto afirmativo a la investidura de María Chivite por entender que es una cuestión de principio , no de cargos ni vetos ante la que no valoramos una vuelta atrás.

Para ello, ha mostrado también su disposición a desbloquear esta situación y hablar con todos los grupos progresistas y a activar un procedimiento interno para consultar a nuestra militancia porque facilitar un gobierno progresista es avanzar en derechos. No nos gusta hablar de lineas rojas, sino de avanzar en contenidos, derechos y fortalecimiento de servicios públicos, en autogobierno, ha avanzado.

No queremos plantearnos una repetición electoral que no entendería la ciudadanía , además porque posibilidad de mayorías progresistas hay. Por nosotras no va a ser, ha zanjado. EFE

