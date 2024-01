Bilbao devolverá el dinero cobrado indebidamente en la OTA y actualizará esta semana la app

El Ayuntamiento ha reforzado el centro de atención a la ciudadanía conmás personal a fin de "aclarar dudas"

El Ayuntamiento de Bilbao devolverá el dinero cobrado indebidamente en la nueva OTA, ha reforzado el centro de atención a la ciudadanía con más personal y realizará una nueva actualización de la app de la OTA, que el Consistorio considera que "no era todo lo accesible o intuitiva posible" y que estará disponible a lo largo de esta semana.

En una rueda de prensa en la que se ha presentado el proyecto de reforma de la plaza y del parking del Ensanche, la concejal de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abete, ha admitido que se había constatado que se estaban produciendo "algunos errores".

Uno de ellos, ha asegurado, era el de "algunos cobros dobles" que habían hecho algunas personas, dado que al intentar introducir en la aplicación el ticket, se producía un error genérico que hacía que el usuario entendiera que "no había conseguido poner la OTA", lo que le llevaba a volverlo a intentar, lo que ha generado que se hayan producido "algunos cobros indebidos".

La edil bilbaína de Movilidad y Sostenibilidad ha asegurado que en ese caso, se procederá a "devolver todo el dinero que se ha cobrado indebidamente".

Según ha informado, el número de personas afectadas aparece a través de la app, por lo que el dinero "se va a poder reintegrar", pero ha añadido que se trata de un "porcentaje pequeño de las operaciones".

CENTRO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Respecto al centro de atención a la ciudadanía ha subrayado que se ha reforzado con más personal, a fin de "dar respuesta a esa información o a esa necesidad de aclarar dudas".

En lo relativo a una app, que, según ha admitido, entendían que "no era todo lo accesible o igual todo lo intuitiva posible" se va a realizar una nueva actualización, que estará disponible a lo largo de esta semana, para "ir subsanando esas cuestiones que no facilitaban su uso".

En este sentido, la edil ha dicho "entender" que una vez este realizada esa actualización, aparecerá un mensaje al respecto de la nueva situación, como sucede con todas las app, y ha indicado que será una actualización de algunos módulos de la app, por lo que se hará de "forma sencilla".

En alusión a la empresa concesioriaria, ha recordado que como ya ha informado el Ayuntamiento, se ha abierto un "expediente sancionador", en la medida en que la compañía "no llegó a tiempo en la prestación del servicio que estaba previsto para octubre" y comenzó a prestarlo en diciembre.

A este respecto ha informado de que en lo relativo a todas las funcionalidades que "la empresa no ha dado o no ha dado correctamente", se la está penalizando con "certificaciones mensuales", por lo que en todas aquellas cuestiones que el Ayuntamiento entiende no se ha prestado el servicio, no se abonan.