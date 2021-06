PP de Bilbao denuncia la ausencia de Ochandiano en la comparecencia prevista sobre el 'Cártel de Consultoras'

El Partido Popular de Bilbao ha criticado esta mañana que el concejal Delegado del Área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Xabier Ochandiano, no haya asistido a la comparecencia en la que estaba previsto que informase acerca del caso 'Cartel de Consultoras'.

"Es una vergüenza que pidamos una comparecencia sobre un tema tan grave y nos tomen el pelo de esta manera. Es el PNV quien pone fecha a la comparecencia, y resulta que hoy al presentarnos nos dicen que Ochandiano no asistirá porque tiene otra reunión y que, como el tema corresponde a su área y no estaba presente, no han podido o más bien no han querido darnos ninguna explicación", ha censurado en un comunicado la portavoz del PP de Bilbao, Raquel González.

La edil popular ha asegurado que no piensan quedarse "de brazos cruzados y mucho menos satisfechos" con la comparecencia de hoy y, por ello, han presentado una nueva petición en la que solicitan específicamente la presencia del dicho concejal.

"Hemos presentado hoy mismo una nueva petición de comparecencia en la que solicitamos específicamente la presencia de Xabier Ochandiano para que nos informe, no sólo al PP, sino a todos los bilbaínos, sobre el caso 'Cartel de Consultoras' y los contratos del Ayuntamiento relacionados con el mismo, que se pagan con el dinero de todos", ha concluido González.