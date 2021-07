Bienestar Social descarta que el Casco de Toledo tenga residencia de mayores tras reconfigurar el uso del Hospitalito

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Barbara García, ha descartado que el Casco Histórico de Toledo vaya a contar con residencia de mayores en el corto plazo, toda vez que el Hospitalito del Rey, infraestructura que en principio iba a ir destinada a ese uso, será finalmente un centro de salud mental.

Así lo ha confirmado en una entrevista con Europa Press, donde ha recordado que en todo caso el Hospitalito "lleva cerrado tiempo" y desde la Consejería ya se reubicó tanto al personal como a los usuarios en otros centros de la ciudad. "Llevamos tiempo funcionando sin el Hospitalito y esto viene de años. No es que se deje de dar actividad en un centro ni que haya residentes que no sepamos dónde reubicar, no es el caso", ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que desde hace tiempo ya se trabaja en otros centros para dar este servicio, lo cual implica que no sea necesario explorar la apertura de algún centro alternativo. "No nos genera mayor problema".

Según ha recordado, el Hospitalito ya está adscrito a la Consejería de Sanidad para su uso como centro de salud mental, dando así cumplimiento al "compromiso del presidente", Emiliano García-, enunciado durante el Debate sobre el Estado de la Región el pasado año.

"Lo importante ahora es que se le va a dar un uso. Creo que tenemos que estar contentos de que se abran las puertas a un uso para atender a las personas", ha finiquitado.