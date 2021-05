Bielorrusia asegura que el veto a su aerolínea afectará a traslados humanitarios a Barcelona

La Embajada de Bielorrusia ha advertido de los efectos colaterales que puede tener el veto a la aerolínea estatal Belavia y ha recordado los vuelos humanitarios que se gestionan desde Minsk a Barcelona para trasladar a niños víctimas de la explosión nuclear de Chernóbil o enfermos de cáncer.

En este sentido, ha asegurado que "no es cierto" el argumento de la UE de que impondrán sanciones que "no afectarán a ciudadanos comunes". "Nos parece que los 'nobles' objetivos de la UE y España no pueden alcanzarse con estos métodos", ha dicho la Embajada en un mensaje publicado en redes sociales.

Parte de las medidas de presión adoptadas tras el desvío forzado de un avión de Ryanair hacia Minsk tienen que ver con cuestiones de aviación, con iniciativas específicas contra la aerolínea Belavia, que vuela a más de una veintena de aeropuertos europeos, entre ellos Barcelona.

A través de la ruta Minsk-Barcelona, "cada año, en verano, alrededor de mil niños vuelan para recuperar su salud después de la explosión de Chernóbil". Asimismo, según la Embajada, "alrededor de 15 niños" llegan anualmente a la capital catalana para tratarse contra el cáncer.

La representación diplomática en España carece de embajador desde septiembre de 2020, después de que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, cesase al anterior por desmarcarse de la línea oficial del Gobierno tras las polémicas elecciones de agosto, que derivaron en una ola de protestas sin precedentes