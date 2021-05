Bielorrusia.- Lukashenko dice a Putin que hay "intentos" externos por llevar a Bielorrusia a la crisis de agosto

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, le ha mostrado este viernes su malestar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por los "intentos" externos de llevar a su país hasta los niveles de crisis registrados tras las elecciones de agosto 2020, en un encuentro entre ambos este viernes en la ciudad de Sochi, en el Cáucaso ruso.

"Te mostraré algunos documentos porque contamos con una relación de confianza. Entenderás lo que está pasando. Se está intentando alterar la situación desde agosto de 2020", se ha quejado Lukashenko, quien ha criticado la "verdadera cara" de aquellos que han castigado a la aerolínea bielorrusa Belavia tras la crisis del aterrizaje forzado del avión de Ryanair por parte de Minsk.

"Los aviones de Belavia no estuvieron involucrados. ¿Qué tiene que ver Belavia con eso? Han hecho todo lo posible para castigarla. ¿Por qué tenían que castigar a los trabajadores de Belavia? Belavia trajo a casa a miles durante la pandemia", ha dicho Lukashenko.

El presidente bielorruso ha recordado cómo el año pasado la aerolínea Belavia "ayudó" a la aviación rusa a evacuar a muchos ciudadanos de otros países durante las restricciones por el coronavirus, puesto que mientras el aeropuerto de Minsk seguía funcionando, "ellos", aunque no ha hecho referencia a ningún país en concreto, lo habían cerrado todo.

"Le pidieron a Belavia y nuestra empresa trajo a casa a miles, miles de personas: suecos, alemanes, polacos, lituanos, estadounidenses. Miles fueron llevados a Minsk porque era el único aeropuerto que seguía abierto. No te imaginas lo agradecidos que estaban con nosotros, con Belavia, por las personas que habíamos salvado", ha relatado Lukashenko a Putin.

Por su parte, el presidente ruso, quien momentos antes había invitado a Lukashenko a darse un baño en el mar Negro, ha aprovechado este relato para recordar cómo hace unos años se obligó a tomar tierra a un avión en el que viajaba el expresidente de Bolivia Evo Morales "y nadie se quejó".

"Es comprensible lo que estos 'amigos' occidentales quieren de nosotros. No hay nada de qué hablar... Pero no hay retos que los bolcheviques no puedan superar. Los venceremos también", ha enfatizado Lukashenko, según ha publicado la agencia de noticias bielorrusa Belta.

Durante el encuentro, que ha durado unas cinco horas y del cual no se prevén declaraciones posteriores, se han abordado principalmente cuestiones económicas, comerciales y relacionadas con el sector energético.

"Rusia siguió siendo el socio comercial y económico clave de Bielorrusia en el primer trimestre de 2021. Observamos un aumento considerable del comercio, un 18,4 por ciento. Es una buena tendencia. Es importante preservarla y mantener a nuestros gobiernos trabajando", ha dicho Putin durante la charla previa para los medios.

El pasado 23 de mayo un avión de la compañía irlandesa Ryanair que viaja desde Atenas destino a Vilna, la capital de Lituania, se vio forzado a aterrizar en Minsk, donde el periodista opositor exiliado, Raman Protasevich, y su novia rusa Sofia Sapega, fueron arrestados por las autoridades bielorrusas.

Como consecuencia, la Unión Europea acordó esta semana cerrar el espacio aéreo a Bielorrusia, una medida que ya han aprobado otros países como Eslovaquia, Polonia, Reino Unido, Letonia y más recientemente Estonia, además de preparar más sanciones para asfixiar económicamente al Gobierno de Alexander Lukashenko.

La crisis en la antigua república soviética se remonta al pasado mes de agosto, con las elecciones que dieron un sexto mandato a Lukashenko y que fueron criticadas por la UE. Desde entonces, el bloque europeo ha adoptado tres tandas de sanciones y mantiene en su lista negra a 88 funcionarios y siete entidades de la cúpula bielorrusa.