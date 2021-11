Bielorrusia.- Lituania busca el respaldo de la ONU para abrir un corredor humanitario en la frontera con Bielorrusia

El ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, ha asegurado este jueves que el Gobierno lituano busca el apoyo de Naciones Unidas para abrir un corredor humanitario en la frontera de Bielorrusia con Polonia, hasta al aeropuerto de la ciudad de Grodno, para posibilitar que los migrantes varados en la zona puedan volver a sus hogares.

En concreto, Landsbergis ha apuntado que la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia puede ser incluida en los puntos a tratar durante la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Esta podría ser una oportunidad de que las personas vuelvan a casa en vez de estar esperando a ser rescatadas en los bosques bielorrusos", ha agregado, según ha recogido la agencia Bloomberg.

Por su parte, el presidente lituana, Gitanas Nauseda, ha indicado que la Unión Europea no puede negociar con el "ilegítimo líder" de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.

"Me pregunto cómo la Unión Europea podría negociar con Lukashenko, dado que todo el bloque, no Estados individuales, declararon que las elecciones (de Bielorrusia) fueron ilegales y no transparentes y no reconocemos el resultado", ha indicado en declaraciones a un portal de noticias, recogidas por el portal lituano Delfi.

"Esto significa que Alexander Lukashenko es el líder ilegítimo de Bielorrusia. La Unión Europea no habla con líderes ilegítimos", ha aseverado, antes de considerar que la UE debe imponer más sanciones contra Bielorrusia, unas que "impacten en el corazón del régimen y específicamente contra el tráfico de personas". "Así que (las sanciones) deben estar dirigidas contra aeropuertos y aerolíneas involucradas en esta actividad ilegal", ha concluido.

Miles de personas se agolpan en la frontera polaca, resultado de lo que tanto el Gobierno polaco como la UE y la OTAN han descrito como una acción orquestada por parte del Gobierno de Alexander Lukashenko. Decenas de personas entraron el martes por la noche en Polonia de forma irregular, que permanece blindada con unos 15.000 militares.