Biden no prevé que EEUU siga en Afganistán "mucho tiempo", pero ve "difícil" el plazo de mayo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha admitido que es "difícil" que las tropas norteamericanas salgan de Afganistán antes del 1 de mayo, como prometió el Gobierno de Donald Trump, aunque no prevé que dicha presencia se prolongue "mucho tiempo" más.

Un acuerdo suscrito en 2020 con los talibán contemplaba la salida de las tropas estadounidenses para el 1 de mayo, en un intento por sentar las bases de unas conversaciones entre la insurgencia y el Gobierno afgano que no han logrado avances. De hecho, la violencia ha aumentado en las últimas semanas.

En su primera rueda de prensa como presidente, Biden ha repetido que el plazo del 1 de mayo es "difícil" de cumplir por razones tácticas, aunque ha evitado dar uno nuevo. Así, se ha limitado a decir que no prevé que la presencia se prolongue "mucho tiempo" y ha sugerido que no se alargará hasta 2022: "No puedo pensar que sea ese el caso".

El Gobierno estaría estudiando una prórroga de seis meses, lo que en teoría encaja con las palabras pronunciadas este jueves por Biden, ya que al menos mantendría el compromiso de abandonar Afganistán en 2021, según fuentes citadas por la cadena CNN.