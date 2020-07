Biden y Obama reactivan la campaña electoral con un vídeo sobre la gestión de la pandemia por parte de Trump

El ex vicepresidente y precandidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y el ex presidente Barack Obama han mantenido una "conversación socialmente distanciada" sobre lo que consideran una mala gestión de la pandemia de coronavirus por parte del actual mandatario, Donald Trump, en un vídeo que se enmarca en la campaña electoral de Estados Unidos.

"¿Puedes imaginarte siendo presidente y diciendo: 'No es mi responsabilidad, no asumo ninguna responsabilidad?'", plantea Biden a Obama, que le responde taxativo: "Esas palabras no habrían salido de nuestras bocas cuando estábamos en el cargo".

Obama destaca los logros conseguidos por su Administración, de la que Biden fue vicepresidente, tales como la gestión de la crisis financiera, de la que recuerda que consiguieron la Ley de Recuperación en "el primer mes", o el programa de asistencia médica conocido como 'Obamacare', que creen que habría mitigado el impacto del virus.

Biden recuerda también que, a su salida de la Casa Blanca, Obama dejó en el tintero la creación de un sistema de cooperación internacional para prevenir crisis sanitarias globales, "para que cuando las viéramos venir pudiéramos prepararnos".

Frente a ello, critican, en primer lugar, la "incapacidad" de Trump para empatizar con quienes están sufriendo el coronavirus de una u otra forma. "Simplemente, no puede conectar de ninguna manera", lamenta Biden.

A este respecto, el que fuera inquilino de la Casa Blanca entre 2009 y 2017 asegura que fue precisamente la capacidad de Biden para ponerse en el lugar de los demás lo que le llevó a elegirlo como su 'número dos'. "Si hay algo que admiro de ti, Joe, es tu disposición a escuchar y aprender, es un signo de liderazgo", afirma.

También reprochan a Trump su desprecio hacia las opiniones científicas. "Tú sí vas a prestar atención a la ciencia y no vas a intentar doblar la curva de contagios y los índices de transmisión", apostilla Obama.

Asimismo, hacen mención a uno de los pilares del Gobierno de Trump. "En este momento, la tasa de desempleo es de dos dígitos", señala Obama, que al mismo tiempo pregunta a Biden sobre su plan económico, en el que apuesta por ayuda a las empresas a superar la crisis del coronavirus, generar "estímulos" y "reconstruir mejor".

Estados Unidos es el país más afectado del mundo por la pandemia, con cerca de cuatro millones de personas contagiadas y más de 140.000 fallecidas, pese a lo cual Trump apenas ha dado directrices nacionales, limitándose a cerrar fronteras, aunque ha criticado a estados como Nueva York, que sí optaron por el confinamiento.

Biden aún no ha sido proclamado candidato presidencial por el Partido Demócrata pero es el que tiene más opciones de derrotar a Trump el próximo otoño. Aunque el magnate neoyorquino partía con ventaja, la crisis de la COVID-19 ha hecho que el ex vicepresidente le adelante en los sondeos.