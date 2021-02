Biden explica al Congreso que el bombardeo en Siria es una respuesta a ataques contra fuerzas de EEUU en Irak

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha explicado oficialmente al Congreso del país que su orden de bombardear el este de Siria cuyo objetivo eran supuestos milicianos progubernamentales apoyados por Irán el pasado viernes está justificada por "proteger y defender a nuestro personal y socios".

Esta justificación oficial ha sido presentada por una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de los Representantes estadounidenses, Nancy Pelosi, y al presidente pro tempore, Pat Leahy.

El presidente de Estados Unidos ha dicho que las fuerzas bombardeadas habían participado en ataques contra el personal de Estados Unidos y de la coalición de Irak por lo que en respuesta "he dirigido esta acción militar para proteger y defender a nuestro personal y a nuestros socios contra estos ataques y contra futuros ataques de este tipo".

Específicamente, se ha referido al ataque del 15 de febrero contra el aeropuerto de Erbil, en el norte de Irak, en el que murió un civil estadounidense y dejó varios militares heridos.

"Dirigí esta acción militar en consonancia con mi responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, tanto en el país como en el extranjero, y para promover los intereses de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, en virtud de mi autoridad constitucional para dirigir las relaciones exteriores de Estados Unidos y como presidente", ha incidido.

Además, se ha respaldado en la ley puesto que ha mencionado que "Estados Unidos adoptó esta medida en virtud del derecho inherente de los Estados Unidos a la autodefensa, tal como se refleja en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas".

Asimismo, ha mencionado su interés en mantener informado al Congreso siguiendo "la Ley de Poderes de Guerra" así como ha agradecido el apoyo a esta acción.

LAS CRITICAS INTERNAS

Esta carta ha sido enviada tras las críticas que han realizado algunas demócratas a la acción militar de Biden, según ha recogido la agencia Bloomberg.

La críticas se centran en no avisar con antelación al Congreso. Entre los democratas que ha mencionado esta idea, se encuentra el representante de California, Ro Khanna, quien ha dicho que "no hay justificación para que un presidente ordene un ataque que no sea en defensa propia sin la autorización del Congreso".

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha mencionado que el Departamento de Defensa informó a los líderes del Congreso antes de los ataques.

Por otro lado, el senador republicano de Oklahoma, James Inhofe, declaró que los "ataques fueron la respuesta correcta y proporcionada para proteger vidas estadounidenses, y espero más información sobre la respuesta de la administración a la agresión de Irán".