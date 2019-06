Biden desata las críticas de sus rivales demócratas por hacer gala de su buena relación con segregacionistas

El precandidato presidencial Joe Biden se ha convertido este miércoles en el blanco de las críticas de sus rivales demócratas en la carrera por la Casa Blanca por jactarse de la buena relación que mantuvo en su época con dos senadores segregacionistas para destacar la falta de civismo en el actual Congreso.

En un acto para recaudar fondos celebrado el martes en Nueva York, Biden recordó que en los años 70 compartió escaño con los senadores James Eastland, de Misisipi, y Herman Talmadge, de Georgia, "dos de los tipos más miserables que he conocido", según dijo, porque estaban a favor de la segregación racial.

"Pero ¿adivinad qué? al menos había algo de civismo", ha defendido. "Estaba en el 'caucus' con James Eastland y nunca me llamó 'chico', siempre me llamaba 'hijo'", ha ilustrado. "No estábamos de acuerdo en casi nada pero conseguíamos que se hicieran cosas", ha valorado.

En cambio, "hoy en día miras al otro lado y eres el enemigo". "No la oposición, el enemigo. No hablamos los unos con los otros", ha lamentado el que fuera vicepresidente del Gobierno de Barack Obama, según informa la cadena estadounidense CNN.

Las palabras de Biden han provocado una airada reacción de sus competidores en las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 2020. Así, el senador por Nueva Jersey Cory Booker le ha exigido que pida perdón. "Su relación con segregacionistas orgullosos no es el modelo para hacer que Estados Unidos sea más seguro para la gente negra y para todo el mundo", ha dicho en un comunicado.

Otro importante demócrata y precandidato, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha reprochado a Biden sus comentarios. En su opinión, publicada en Twitter, el antiguo 'número dos', de 76 años de edad, "ha demostrado repetidamente que ya no está en sintonía con los valores de un Partido Demócrata moderno".

Interrogado sobre la controversia por CNN, un asesor político de Biden ha restado importancia a las declaraciones del martes, asegurando que ha contado esa historia "innumerables veces".