Biden acusa a Trump de "azuzar las llamas del supremacismo blanco" en EEUU

El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden ha cargado este miércoles contra el presidente, Donald Trump, por su retórica y ha recalcado que "ha azuzado las llamas del supremacismo blanco" en el país.

"Está claro tanto en el lenguaje como en el código. Este presidente ha azuzado las llamas del supremacismo blanco en esta nación", ha dicho, antes de agregar que el mandatario "ha recibido con los brazos abiertos y sin arrepentimientos una estrategia política de odio, racismo y división".

"No podemos y no permitiremos que este hombre sea reelegido", ha manifestado durante un acto en Iowa, al tiempo que ha advertido de que "todo lo que hace que Estados Unidos sea Estados Unidos está en juego" en las presidenciales de 2020.

Biden ha criticado además a Trump por su "lectura con escasa energía (...) de las palabras que le redactaron para que condenara esta semana el supremacismo blanco" tras los ataques ejecutados el fin de semana en El Paso y Dayton.

En este sentido, ha subrayado que "el abrazo enérgico de este presidente a los corazones más oscuros y las mentes más llenas de odio de este país lo dice todo", según ha informado el diario estadounidense 'Politico'.

"Me gustaría poder decir que todo esto empezó con Donald Trump y terminará con él, pero no lo hice y no lo haré", ha sostenido, al tiempo que ha resaltado que "la historia de Estados Unidos no es un cuento de hadas".

Por contra, ha manifestado que "si queda limitado a cuatro años (...) la Historia mirará hacia atrás a este presidente como un momento aberrante en la historia del país". "Si Trump es reelegido, creo que alterará para siempre y de forma fundamental el carácter de esta nación", ha zanjado.

Durante la jornada de este miércoles, Trump ha rechazado las acusaciones contra él por su retórica y ha dicho que cree que su discurso "une a la gente". La retórica de Trump ya había estado en el ojo del huracán días antes por sus ataques verbales contra cuatro congresistas demócratas.

LOS ÚLTIMOS ATAQUES

El ataque en El Paso fue ejecutado por un joven de 21 años identificado como Patrick Crusius, quien abrió fuego de forma indiscriminada en un centro comercial de la ciudad.

Las autoridades sospechan que actuó motivado por motivos raciales y tratan el caso como terrorismo, después de que el atacante dejara un manifiesto publicado en el que aseguró que actuaba motivado por la "invasión hispana de El Paso". La ciudad fue parte de la República de México hasta 1848, como parte del tratado de Guadalupe Hidalgo.

La Fiscalía de Texas considera el atentado como un caso de terrorismo y buscará la pena de muerte para su autor, según hicieron saber el domingo los abogados del Estado en rueda de prensa.

Unas 13 horas después del ataque en El Paso, otro joven armado, Connor Betts, de 24 años, mató a nueve personas en el centro de Dayton, en Ohio, antes de morir tiroteado por las fuerzas de seguridad.

La Policía ha evitado especular con los motivos de Betts, aunque ha reconocido que tenía un pasado conflictivo y había amenazado a compañeros de instituto.