La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación convoca un concurso de Cartas a los Reyes Magos

La Biblioteca Cánovas del Castillo de la Diputación de Málaga convoca el Primer concurso de cartas 'Mis queridos Reyes Magos' con el objetivo de potenciar la creatividad en la escritura y fomentar el interés por la literatura entre sus usuarios.

Los interesados deberán elaborar un texto que incluya el deseo que les gustaría pedir a los Reyes Magos. El estilo del texto, tal y como viene recogido en las bases de la convocatoria, debe ser en formato carta (se proporciona el modelo de escrito y también está disponible en el mostrador de la biblioteca), además no se admitirán poemas, definiciones, citas, refranes, o adivinanzas.

Además, no se aceptarán textos cuyo contenido sea sexista, homófobo, racista o muestre cualquier expresión violenta que pueda afectar o dañar el bienestar y/o la integridad de otras personas.

Podrán participar las personas usuarias de la Biblioteca Cánovas que así lo deseen en las categorías: infantil (hasta 13 años), juvenil (13-18 años) y adulto. Se concederán cuatro premios, dos a la categoría infantil, y un para la juvenil y otro para la adulta. Los premios consistirán en cheques valorados en 25 euros para canjear en la Librería Proteo. Además las cartas ganadoras se publicarán tanto en la página web como en las redes sociales de la Biblioteca Cánovas del Castillo.

En cuanto al contenido, el texto no ocupará más que el espacio que aparece en el modelo, no debe contener faltas de ortografía ni abreviaturas no reconocidas, expresiones o palabras de mal gusto, textos o dibujos publicitarios. Las cartas deben ser originales e inéditas, y no haber sido presentadas en otros concursos.

Las cartas deben estar escritas en castellano y solo se admitirá una carta por persona autora. La letra debe ser legible y contendrán el nombre y apellidos del escritor, un número de teléfono de contacto, edad y en el caso de que se disponga del carné de usuario de la Biblioteca Cánovas del Castillo, el número de lector.

Las cartas podrán depositarse en el buzón que se encuentra ubicado en el mostrador de préstamo de la Biblioteca Cánovas del Castillo, en el horario habitual de apertura de la biblioteca, hasta el 5 de enero de 2024.

El jurado estará compuesto por un mínimo de cuatro miembros del personal de la Biblioteca Cánovas del Castillo y valorará fundamentalmente la originalidad, la calidad literaria, la estética en la composición, la expresión, la variedad léxica y la expresiva y coherencia con el tema propuesto. El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio de cualquier categoría, si considera que los trabajos presentados no tienen la calidad suficiente.

El veredicto se dará a conocer el 10 de enero de 2024, a las 19:00 horas, en la Biblioteca Cánovas del Castillo y se publicará tanto en la página web como en las redes sociales de la biblioteca.