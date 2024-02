Besteiro pide el voto para Galicia tenga "más empleos, derechos y ambición de país": "No les fallaré"

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, ha aprovechado su último minuto en el debate organizado por RTVE para pedir el voto a los gallegos y gallegas para lograr una Galicia que tenga "más empleos, más derechos y más ambición de país".

"Pido el voto para que esta tierra tan maravillosa tenga por fin un gobierno presente y no un gobierno ausente. Pido el voto para que me elijan como próximo presidente de la Xunta y les prometo que no escaparé de los debates, les prometo que no les fallaré", ha manifestado.

Besteiro ha comenzado su intervención en estos últimos 60 segundos apelando a los espectadores a pensar "donde estaban hace 15 años" y "cuantas cosas le pasaron" en este tiempo para reflexionar sobre el hecho de que, a lo largo de estos tres lustros, "solo hubo un gobierno".

"Y yo creo que la mayoría de los gallegos y de las gallegas quieren cambio. Lo están viendo, lo intuyen, lo huelen y lo palpan", ha sostenido para señalar que ese cambio se producirá "dentro de cuatro días".

Besteiro ha dicho que los gallegos decidirán con su voto cuál va a ser el futuro de la sanidad, de la educación y de la atención a los mayores. "Y solo hay dos caminos", ha asegurado para referirse a "cuatro años más de una postura política absolutamente resignada" con "más recortes y mentiras"; "o cuatro años más de cambio, de ilusión y de futuro".