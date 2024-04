Besteiro, "pegado a la realidad" gallega, propondrá blindar los servicios e iniciativas para el desarrollo

Lara Méndez asegura que Rueda se centró en hacer oposición al Gobierno central e hizo de "altavoz" de Feijóo y Ayuso en Galicia

El portavoz parlamentario del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, abogará por blindar los servicios públicos y propondrá iniciativas para el desarrollo económico de Galicia durante su turno de réplica al discurso de investidura pronunciado por el candidato popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda.

Así lo ha avanzado este miércoles la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara gallega, en la que ha definido a Besteiro como un portavoz "pegado a la realidad, a los problemas y a las necesidades de Galicia" frente a un Rueda "sin proyecto ni estrategia".

Méndez ha censurado que en el discurso se pudiese ver a un candidato popular centrado en hacer oposición al Gobierno central y de "altavoz" de Feijóo y Ayuso en Galicia. En una intervención "sin ambición de país, sin concreción de proyectos, sin proyectos estratégicos clave para poder transformar" el país y "con una supuesta mano tendida que después no es la que lleva a la práctica en el terreno".

Así, ha reclamado al PP "abandonar la confrontación estéril sin resultados positivos para Galicia" para centrarse en el "impulso para situar a Galicia donde merece como referente económico y que la gente no tenga que marchar del territorio".

Lara Méndez ha señalado que el proyecto alternativo que presentará el portavoz socialista será propio de una "oposición leal y constructiva pero fiscalizadora de la acción del gobierno". Así, ha señalado que los socialistas sí ofrecen "mano tendida" a acuerdos con el Gobierno gallego, pero ha advertido que primero tienen que saber que es lo que quieren acordar.

Además, ha criticado que pese a presumir de estabilidad por tener presupuestos aprobados, estos "no valen de nada si no se ejecutan ni materializan" por parte de un candidato que después de 15 años de gobierno gallego tuvo que remontarse a 1994 "para hablar de la transformación de Galicia".

Lara Méndez también ha criticado que Rueda desatienda los problemas de Galicia mientras provoca conflictos con el Estado, por una parte, y con los ayuntamientos, por la otra. Además, ha dicho que apenas citó a las administraciones locales demostrando que "predica una cosa y hace otra distinta" para esconder su falta de propuestas concretas.

INCAPACIDAD PARA APROVECHAR LAS COMPETENCIAS

En su intervención, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG también ha considerado que el candidato del PP intenta esconder su "incapacidad" para aprovechar las competencias propias de Galicia. "Las que tenemos no se desarrollan y las que no tenemos no se solicitan", ha dicho.

La que fuera regidora de Lugo ha censurado también la falta de propuestas en materia de igualdad, relegada a "cuatro renglones del discurso", o las "seis líneas" dedicadas a la lucha contra la violencia de género en una intervención de hora y media.

Por último, le ha afeado al presidente en funciones que obviase la cultura o que "despachase el deporte y la dependencia con un bono".

PRESENCIA DE BESTEIRO

En la rueda de prensa, además, preguntada al respecto, Lara Méndez ha asegurado que Besteiro, que además de portavoz parlamentario es secretario xeral del PSdeG, desarrollará "parte importante" de su labor política en la Cámara gallega pero que "la intención es estar pegados al territorio y a la ciudadanía".