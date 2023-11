Besteiro denuncia en Monterroso (Lugo) la "incompetencia" de Rueda para gestionar los fondos europeos enviados a Galicia

El candidato socialista a la Xunta denuncia la "opacidad" en la gestión de los fondos por parte del Gobierno gallego

El candidato socialista a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, ha visitado este miércoles la feria de Santos de Monterroso (Lugo), donde ha denunciado la "incompetencia" de Alfonso Rueda para gestionar los millones de euros de fondos europeos "que consiguió para los gallegos el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Es uno de los mayores problemas para Galicia", ha asegurado, anunciando además varias iniciativas por parte del PSdeG al respecto.

Así, Besteiro ha adelantado que exigirán en el Parlamento de Galicia "respuestas claras" sobre la ejecución de estos fondos, "conseguidos por los socialistas y transferidos a la Xunta", así como la implicación de esta en los proyectos industriales.

Censura también que, "a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades", Rueda apuesta por la "opacidad". "Queremos saber cómo va a complementar la Xunta el dinero conseguido por Pedro Sánchez. Sabemos el dinero que pone el Gobierno de España, pero no sabemos lo que pone la Xunta para aprovechar al máximo estos fondos", ha insistido.

Sobre esto, ha recordado que desde su última reunión con Alfonso Rueda, no han recibido ninguna respuesta sobre la actuación de la Administración autonómica "para no perder ese dinero y su no coordinación con los municipios".

El socialista ha subrayado que se trata de una oportunidad "única" para el desarrollo del país porque Galicia ha recibido casi 3.000 millones de euros del Plan de Recuperación y la mitad, 1.421 millones, se han transferido a la Xunta. "¿Qué está haciendo Rueda con ese dinero, por qué no los ejecuta, por qué tanta opacidad?", se ha preguntado Besteiro.

Para el candidato socialista, Besteiro es el presidente del gobierno "más gallego" y Alfonso Rueda, "el más incapaz". Ha lamentado además la "inseguridad" que crea este para Galicia "porque no sabe aprovechar la lluvia de millones conseguida por los socialistas".

"Tiene que asumir que la política industrial de Galicia también va con él", ha afirmado Besteiro, que le ha pedido a Rueda que "esté a la altura de su cargo como presidente".