Bescansa (Más País) no cree en las encuestas y asegura que su propósito es garantizar "la gobernabilidad"

Opina que "todo el mundo sabe quien es Feijóo", la ciudadanía conoce "su demagogia", que se basa en responsabilizar "a otras instancias" de las "cosas que hace mal"

La candidata de Más País al Congreso por A Coruña, Carolina Bescansa, cree que a día de hoy "es muy difícil" fiarse de las encuestas y asegura que el partido presidido por Íñigo Errejón ha nacido con el propósito de "resolver un problema concreto, la gobernabilidad de España".

Así lo ha manifestado Bescansa este domingo en una entrevista del canal gallego de Radio Nacional Española, recogida por Europa Press. En ella, la candidata a la Cámara de los Diputados ha insistido en que su partido "trata de sumar" en las provincias en las que cree que puede obtener representación. Por este motivo, no se presenta en regiones pequeñas, ya que no quiere "fragmentar el voto de fuerzas de progreso".

Sin embargo, considera que "las encuestas son volátiles" y que "hacer una anticipación electoral" es "muy difícil", sobre todo en el caso de los partidos nuevos. "La gente que decide su voto en campaña se triplicó" en comparación a 2015 y esta es "una pauta que ha venido para quedarse", ha añadido.

En la misma entrevista, Bescansa ha admitido sentir "escalofríos" al pensar en unas terceras elecciones. Asegura haber escuchado decir "a los dirigentes del PSOE y de Podemos" que si los resultados son similares a los del 28 de abril, "volverán a hacer lo mismo" y, a su juicio, "eso no tiene perdón".

Se pregunta "cuál es el plan que tiene el PSOE en la cabeza si no está pensando en llegar a un acuerdo con las fuerzas progresistas" y, al mismo tiempo critica que Podemos diga que "si no hay reparto de sillones no habrá Gobierno". "Si hay una mayoría social, que la hay, tiene que haber un Gobierno de acuerdo a ella", sentencia.

Para Bescansa, si el Partido Socialista pretende formar un Ejecutivo con la abstención del PP no será "gratis". No hará un Gobierno de progreso que "derogue reformas laborales, la Ley Mordaza, la Lomce o que trabaje por la transición ecológica".

AVE E INDUSTRIA

Respecto a diferentes temas que afectan a Galicia, la candidata de Más País reclama que se acaben las obras del AVE "con la mayor brevedad posible" y "se presione a las administraciones públicas para trabajar a favor de los intereses de la gente".

Ha destacado que, a día de hoy, "todo el mundo sabe quien es Feijóo", la ciudadanía conoce "su demagogia", que se basa en responsabilizar "a otras instancias" de las "cosas que hace mal". En su opinión, "tiene cada vez menos credibilidad", lo que se ha evidenciado en "el ámbito de la sanidad o el de las infraestructuras".

Además, cree que en Galicia se puede hablar "de crisis industrial" que "no está necesariamente ligado con el problema industrial", sino con "la corrupción". Bescansa ha explicado que empresas como Endesa, en As Pontes (A Coruña), "tiene comprometidas unas ayudas de millones de euros por cerrar la central" y "no contemplan" alternativas que propone el comité de empresa para pasarse a las energías limpias y a la "sostenibilidad medioambiental" con la que están "comprometidos" los trabajadores. "Estas son las paradojas por las que tenemos que hacer política", ha apostillado.