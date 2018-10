Bescansa asegura en Betanzos que Podemos Galicia "no romperá alianzas" e insta a que la campaña sea para "sumar"

La candidata a liderar Podemos Galicia Carolina Bescansa ha asegurado que el partido morado "no romperá alianzas" porque eso sería jugar a favor "de la derecha de Feijóo" que, según la santiaguesa, "tiene miedo a la gente" y "por eso" buscan "dividir".

"Le tiene miedo a gente, nos tienen miedo, por eso nos quieren dividir. No van a dividir, no vamos a romper alianzas. La mala gente está repartiendo lo de todos entre los amigos; no está en Podemos, ni en las mareas, ni en nuestros aliados", ha asegurado Bescansa en un encuentro mantenido con inscritos de Betanzos (A Coruña).

Este acto ha servido de pistoletazo de salida para su campaña en el proceso interno que concluirá el próximo día 25 con la proclamación de resultados de unas primarias en las que se mide al diputado de En Marea Antón Gómez-Reino.

Así, la compostelana, que encabeza la candidatura apadrinada por la dirección saliente, ha emplazado a que la campaña de Podemos Galicia sirva para "sumar" y que "sea ejemplo de propuestas y participación".

En Betanzos, Carolina Bescansa ha puesto el foco en la "responsabilidad histórica" que, dice, tienen los inscritos de Podemos sobre "el futuro" de Galicia.

CAMBIAR EL "MODELO PRODUCTIVO"

"Si no cambiamos nuestro modelo productivo el mercado de trabajo no va a cambiar", ha remarcado Bescansa, que cree que existen "los mismos problemas que en 2014", año del nacimiento de Podemos, "con el inconveniente de que se está instalando una normalización de la precaridad".

"Tenemos que decidir si queremos resignarnos a seguir vendiendo leche o si apostamos por elaborar productos que puedan competir que puedan competir por calidad más allá de nuestras fronteras", ha apuntado.

Así las cosas, ha fijado como objetivo reforzar el partido para poder poner fin a "cuarenta años de gobiernos populares en Galicia que solo sirvieron para consolidar un modelo productivo extractivo".