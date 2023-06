Bernal destaca el aumento de los creadores andaluces en la nueva temporada del Teatro Central, con 18 compañías

El espacio escénico programa 46 espectáculos y 97 funciones, con un total de ocho estrenos

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asistido a la presentación de la programación de la próxima temporada 2023-2024 del Teatro Central, que contará con 47 espectáculos con 97 funciones, y apostará por la nueva creación andaluza, que aumenta su presencia respecto a la temporada anterior, "en diálogo con artistas del panorama contemporáneo español y creadores internacionales".

La nómina de espectáculos incluye, además, los ciclos de Flamenco (septiembre-octubre) Jazz (noviembre) y los conciertos de Nocturama (diciembre), tal como detalla la Junta en una nota de prensa. En este sentido, Bernal ha señalado que en la nueva temporada cuenta con un mayornúmero de creadores andaluces, con un total de 18 compañías --del total de 43 que componen la programación--, lo que demuestra el "compromiso" del Central "con la joven escena y su labor como caja de resonancia fuera de nuestra comunidad autónoma".

De los espectáculos andaluces presentados, entre los que se encuentran 'Geometría de la Experiencia', de Natalia Giménez, 'Cuarteto String Quarter' de Teatro del Velador de Juan Dolores Caballero o 'El tiempo del hijo' de David Montero, ocho serán con carácter de estreno absoluto, ha apuntado el consejero.

La programación incluye, además, una semana dedicada a la coreógrafa malagueña Luz Arcas que presentará tres espectáculos ('Psicosis 4.48', 'Trilla' y 'Bekristen/Cristianos. La Trilogía', este último una propuesta ambiciosa de tres horas de duración) que irá acompañada por un taller formativo --Cuerpo y palabra. Dos Sintáxis. Una dramaturgia-- que contará con la presencia de la dramaturga Lucía Carballal, Y como novedad, el sevillano Álex Peña protagoniza el Proyecto Transmedia 'Unboxing, una caja dentro de otra caja', se trata de un ensayo audiovisual interactivo en forma derecorrido virtual vivo en 360° por el Teatro Central de Sevilla.

Se trata de una "pieza exclusiva" generada cuyo resultado será experimentado por los espectadores en la página web del Central "consumiéndola en su naturaleza virtual propia". Vuelve también Israel Galván, que ha elegido este espacio escénico para el estreno en España de su nuevo espectáculo 'La consagración de la primavera'.

Esta temporada contará con algunos de los más destacados directores, directoras, actores y actrices, coreógrafas y coreógrafos nacionales que muestran su "fidelidad" con este espacio. Pablo Remón, Pablo Messiez, Sergio Peris-Mencheta, Fernanda Orazi, Ariadana Gil, María Muñoz, Emilio Tomé, Israel Elejalde, Alberto Conejero, Javier Cámara, "son buena prueba de ello".

Abrirá la temporada los días 13 y 14 de octubre la compañía belga Peeping Tom con un espectáculo multidisciplinar de danza, música y teatro, dirigido por Franck Chartier en el que explora en las relaciones humanas y profundiza en los valores del arte, y la cerrará Pablo Remón con Teatro Kamikaze el 18 de mayo con la obra 'Vania x Vania' interpretada por Javier Cámara, Juan Codina, Israel Elejalde, Marta Nieto y Marina Salas.

ESTRENOS EN EL TEATRO CENTRAL

Las "novísimas creaciones", los estrenos absolutos, llegarán en exclusiva de la mano de las compañías de Natalia Jiménez; Juan Dolores Caballero; Luz Arcas; Silvia Balvín/Rosa Cerdo; Baldo Ruiz/Paloma Calderón; Guillermo Weickert; Ana Sánchez Acevedo/Pedro Rojas-Ogáyar; David Montero y Raquel Madrid. A ellos se suman los estrenos en España de los espectáculos Teatro La Re-Sentida; Needcompany; François Chaignaud/Tânia Carvalho/Dançando Con A Diferença; Israel Galván; Via Katlehong/Marco Da Silva Ferreira/Amala Dianor; Anne Teresa De Keersmaeker/Meskerem Mees/Jean-Marie Aerts/Carlos Garbin/Rosas y Jan Martens.

En relación a las propuestas andaluzas, en esta temporada el Teatro Central acogerá las propuestas de Natalia Jiménez con 'Geometría de la Experiencia', el 10 y 11 de noviembre; Teatro del Velador de Juan Dolores Caballero con 'Cuarteto String Quarter' el 24 y 25 de noviembre; Guillermo Weickert con 'Luz sobre las cosas' el 26 y 27 de enero; La Zaranda y su 'Manual para armar un sueño' el 2 y 3 de febrero; David Montero que nos trae el 9 y 10 de febrero 'El tiempo del hijo' o Alberto Conejero los días 15 y 16de marzo con la obra 'En mitad de tanto fuego', por citar solo unos ejemplos.

El panorama escénico contemporáneo español también estará presente en la nueva programación con propuestas "tan contundentes" como la de Angélica Liddell, actriz y dramaturga, que aterriza el 21 y 22 de octubre con 'Liebestod'; Sergio Peris-Mencheta con 'Cielos' el 8 y 9 de diciembre; Israel Elejalde el 12 y 13 de enero con 'Tan solo el fin del mundo'; Fernanda Orazi con su versión de la tragedia griega 'Electra' los días 26 y 27 de enero.

También vuelve al Teatro Central Marcos Morau con La Veronal el 9 y 10de febrero ofreciendo un mensaje sobre la adolescencia en el espectáculo 'Firmamento'; y Centro Dramático Nacional/Teatro Kamikaze como tarjeta de visita del dramaturgo argentino Pablo Messiez que dirige la obra 'Los gestos' para verla los días 16 y 17 de febrero. Por su parte, la Agrupación Señor Serrano recala el 10 y 11 de mayo con su última pieza 'Una isla', estrenada en el Festival de Grec, entre otros.

COMPAÑÍAS EXTRANJERAS

La representación extranjera viene avalada por una extensa nómina de compañías de danza y "novísimas disciplinas" de reconocido prestigio internacional. Así, por las tablas del Central pasará Needcompany de la mano de Victor Lauwers para sobrecogernos los días 10 y 11 de noviembre con una nueva adaptación de los textos de Shakespeare en 'Billy's Joy'; el coreógrafo portugués Marco da Silva, que hará doblete con 'Carcaça' el 23 y 24 de febrero, espectáculo para 10 intérpretes y con 'Via injabulo' el 8 y 9 de marzo en el que rescata las danzas de los barrios más pobres de Sudáfrica.

Así, la programación del Central se verá enriquecida en este apartado con el estreno en España el 26 y 27 de abril de 'EXIT Above after the tempest' de la coreógrafa belga Anne Teresa de Keersmaeker, un espectáculo que retrocede en el tiempo hasta las raíces de la danza occidental y se abraza al blues como fuente de diferentes estilos musicales. Reivindicando las voces de mujeres desconocidas, el coreógrafo belga Jan Martens dejará su sello en el proscenio de este espacio escénico los días 3 y 4 de mayo sumergiéndonos en una pieza de danza en la que la voz femenina juega un papel importante.

De igual forma, el Teatro Central continúa con su ya clásico ciclo de 'Jazz en Noviembre'. Por éste pasaran virtuosos instrumentistas y de la voz como la compositora María Schneider, acompañada de la Clasijazz Big Band; el trompetista Dave Douglas; La Canalla; José Carra (piano); y cada noche en la jam session del bar del Central Álvaro Gandul Standards Trío.

RELEVANCIA DEL FLAMENCO

"Especial relevancia" tendrá esta temporada la programación dedicada al flamenco dentro del ciclo Andalucía.Flamenco, que comenzará el 21 de septiembre con la actuación de Antonio El Pipa y se cerrará el 7 de octubre con Dorantes y en el que figuran artistas de reconocida trayectoria y jóvenes valores, entre los que destacan Rocío Molina, Dani de Morón, Águeda Saavedra, Estrella Morente y David Lagos, entre otros.

Y por otro lado, acompañando esta programación, el Teatro Central volverá a reforzar la formación y el intercambio de experiencias entre los directores y los coreógrafos que les visitan y los profesionales andaluces.