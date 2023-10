Bernabé apela al sentido común con el Puerto y lamenta que el PP "haga gala de su maestría con las 'fake news'"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha apelado al sentido común con el Puerto de València y ha lamentado que el PP "haga gala de su maestría con las 'fake news'".

Bernabé se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras ser preguntada por las afirmaciones de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien ha indicado que no descarta acciones legales si se paraliza la ampliación del Puerto por motivos políticos.

Al respecto, Bernabé ha apelado al sentido común y a la responsabilidad de los responsables públicos de la Comunitat, no solo como delegada del Gobierno, sino también como valenciana, ha reclamado.

"No puedo dejar de sorprenderme e, incluso, llegar ya a escandalizarnos por hablar de algo que no ha sucedido. No sé si el PP ha decidido seguir con sus andanzas con las 'fake news' como solución a todos los problemas, pero lo que es evidente es que el Gobierno de España no ha variado ni una milímetro su hoja de ruta. La posición con respecto al Puerto siempre ha sido la misma y es que el desarrollo es una cuestión irrenunciable y así es como sigue el Gobierno, en esa posición", ha apostillado.

Bernabé ha indicado que el Ejecutivo ha dado los pasos "para ir avanzando en el desarrollo del Puerto. Lo que no es posible es que cualquier responsable o empresarios responsables de la comunidad o del país, jamás pondrían a su empresa en el ojo del huracán sobre una cuestión que además no es cierta".

A su entender, "quien realmente hace trizas las expectativas y el progreso del Puerto es quien lo usa con fines partidistas y eso hace el PP, que genera una bola que no existe, haciendo gala de su maestría con las 'fake news' porque es la única explicación".

Por ello, ha vuelto a pedir "un poco de responsabilidad", "un mínimo de responsabilidad de quien tiene que gestionar esta comunidad y los intereses de las miles de familias que trabajan en el Puerto", ha insistido.

Y se ha preguntado: "¿Cuánta más gente tiene que salir a negar una cosa que no es cierta? Ya han salido los protagonistas, el Gobierno ya ha manifestado su voluntad, que saquen de la confrontación una infraestructura tan importante como es el Puerto". "Si hay alguien que quiere hacer algo por el Puerto, que tome nota y haga lo mismo que hace el Gobierno con los 118 millones de euros que ha invertido en 2023 con los Presupuestos Generales o los más de 47 millones que lleva invertidos de los fondos Next Generation. No se puede tapar vergüenzas intentando atacar al otro", ha aseverado.