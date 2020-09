Berlusconi admite que temió por su vida tras contagiarse de coronavirus

ROMA, 16 (DPA/EP)

El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha admitido que temió por su vida tras contagiarse con el nuevo coronavirus, que le provocó una neumonía bilateral y le obligó a permanecer ingresado más de una semana en un hospital en Milán, y que aún se siente "muy cansado".

"Me dolía todo, no podía estar en la misma posición más de un minuto. Temí que no lo lograría", ha dicho Berlusconi, que cumplirá este mes 84 años, en una entrevista al diario 'Il Corriere della Sera'.

El líder de Forza Italia recibió el alta el lunes y ha contado ahora que durante los primeros días de ingreso pensó que podía morirse, por lo que ha querido lanzar un mensaje de "esperanza" a los enfermos, para que vean que "se puede vencer la COVID".

Además de Berlusconi, también se han contagiado otros miembros de su entorno, incluida su novia y varios de sus hijos y nietos. Sin embargo, ha confirmado que todos ellos han presentado síntomas leves y se están recuperando sin complicaciones.