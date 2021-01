Bensouda celebra entrega del líder de Seleka de RCA al TPI y promete justicia para las víctimas

La fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha acogido con satisfacción la detención y el traslado de uno de los líderes de la milicia musulmana Seleka, Mahamat Said Abdel Kani, por parte de República Centroafricana (RCA) y ha reiterado que seguirá trabajando "sin descanso" para lograr "justicia para las víctimas de los crímenes atroces".

Said Abdel Kani, conocido también como Mahamat Said Abdel Kain, Mahamat Said Abdelkani y como 'Mr. Said', está acusado de crímenes contra la Humanidad (encarcelamiento o privación grave de libertad, torturas, persecución, desapariciones forzosas y otros actos inhumanos), así como de crímenes de guerra (tortura y trato cruel), presuntamente cometidos durante el conflicto armado de 2013 y 2014.

En marzo de 2013 las milicias musulmanas de Seleka se sublevaron contra el presidente François Bozizé y en respuesta surgieron las milicias de autodefensa antibalaka, predominantemente cristianas.

Seleka, el grupo de 'Mr. Said', perpetró "ataques sistemáticos y generalizados" contra la población civil que consideraban afín a Bozizé o a los antibalaka.

'Mr. Said' habría perpetrado estos crímenes junto a otras personas, a través de otras personas o los habría ordenado, solicitado o inducido o habría ayudado o colaborado en la comisión de estos crímenes, señala el TPI. La orden de detención contra 'Mr. Said' fue emitida el 7 de enero de 2019.

Se trata del tercer sospechoso detenido en el marco de las investigaciones en curso de la oficina del TPI en RCA, mientras que es "la primera persona detenida del bando de Seleka en el conflicto", ha detallado a través de un comunicado Bensouda.

"Mi Fiscalía no cejará en en su empeño de hacer justicia a las víctimas de los crímenes atroces cometidos en la República Centroafricana", añade la fiscal en el escrito, que ha calificado este acontecimiento como "un paso importante" en el cumplimiento su mandato en RCA.

También ha prometido, por otro lado, "seguir haciendo todo lo posible para que los responsables de crímenes atroces en RCA rindan cuentas, independientemente del bando en el que se encuentren".

Pero, a parte de investigar los crímenes del pasado, Bensouda se ha mostrado "muy preocupada" por la situación de seguridad y los informes sobre graves actos de violencia y crímenes cometidos contra civiles, así como contra el personal internacional de mantenimiento de la paz.

"El ciclo de violencia en la República Centroafricana debe terminar en beneficio de su pueblo", ha advertido la fiscal en el documento emitido este lunes.