Bennett habla con Zelenski por tercera vez en un día tras su viaje relámpago a Rusia y Alemania

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha mantenido este domingo una nueva conversación telefónica con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la tercera en un día tras su viaje relámpago a Rusia y Alemania para abordar la invasión rusa de Ucrania.

"El primer ministro, Naftali Bennett, habló hace poco con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Es la tercera conversación entre los dos líderes durante el último día", ha dicho la oficina de bennett a través de un mensaje en su cuenta en Twitter, sin dar detalles sobre el contenido de las conversaciones.

Bennett ha regresado este mismo domingo a Israel tras desplazarse a Moscú para un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras lo que viajó a Berlín para reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz, sin que hayan trascendido los contenidos de estos encuentros.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores ha defendido durante la jornada la decisión de no dar ayuda militar a Ucrania y ha argumentado que "quiere mantener los canales abiertos con todas las partes implicadas en el conflicto", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

"Nos centraremos en la ayuda humanitaria, que es lo que necesita el pueblo en Ucrania", ha apuntado el portavoz del Ministerio, Lior Haiat, en declaraciones a la Radio Ejército. Así, ha explicado que "sin duda, esta ayuda es necesaria", ante el gran número de refugiados que han huido del país a causa de la guerra.