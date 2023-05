Bendodo vuelve a llamar a unir voto en un PP con "un proyecto transversal desde el centro izquierda a la derecha"

Afirma que "muchísimos millones de españoles" tienen cabida y apunta a quienes "han votado al PSOE, a Ciudadanos o a Vox"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afeado al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien se ha referido como "milanuncios", el "uso" de las instituciones con la "mezcla" de Gobierno y partido, al tiempo que --en la línea del mensaje que lanzó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en Valencia-- ha reiterado el llamamiento a aglutinar el voto en un PP que tiene "un proyecto transversal" con un espectro "desde el centro izquierda a la derecha".

Bendodo ha participado en Carballo (A Coruña) en un paseo electoral con el candidato local, Rubén Lorenzo, al que se han sumado el presidente del partido y de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente provincial del PP coruñés y vicepresidente segundo autonómico, Diego Calvo.

El dirigente estatal --quien ya participó en un mitin que tuvo lugar la noche pasada en Rodeiro-- ha rememorado el congreso que, un año atrás, puso las riendas del PPdeG en manos de Alfonso Rueda, tras el salto de Feijóo a la política estatal, y ha manifestado su "satisfacción" por regresar a Galicia, donde ha remarcado la labor del PP gallego.

Bendodo ha elogiado al candidato popular a la Alcaldía en el que es ya uno de los bastiones del BNG en la Comunidad gallega --el nacionalista Evencio Ferrero es regidor desde 2003--. "Por mucho bien que haya hecho el alcalde, 20 años son demasiados, creo yo", ha dicho, y ha reivindicado que su compañero llevaría el "cambio", así como "nuevos aires" a la Alcaldía.

A continuación, ya en clave de partido, ha reivindicado que ir a Galicia siempre significa "aprender" y, tras dar por hecho que Rueda protagonizará la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP gallego en las próximas autonómicas, ha focalizado sus críticas en Sánchez, al que ha acusado de "nacionalizar" la campaña para el 28M.

"Quiere convertirse en el principal protagonista, tapando a sus candidatos. Lo que no sé si sabe Sánchez es que sus candidatos no quieren que Sánchez haga campaña por ellos. Sánchez es hoy un activo tóxico y no creo que tengan muchas ganas de que les acompañe", ha reprobado.

VUELVE A CARGAR CONTRA "MILANUNCIOS SÁNCHEZ"

Al presidente del Gobierno se ha referido el dirigente popular como "milanuncios Sánchez", antes de censurar que "anuncie una lluvia de millones" en cada mitin "cuando en los últimos cinco años no ha hecho absolutamente nada". "Hasta la vicepresidenta ha venido a enmendar su anuncio sobre la Atención Primaria al decir que ya está en los presupuestos de diciembre. Y de diciembre aquí no han hecho nada, han esperado hasta la campaña", ha espetado.

Contra Sánchez ha vuelto a cargar por "tanto mezclar el Gobierno con el partido" y también le ha criticado por "prometer el oro y el moro" para luego no cumplir su "palabra", que ha elevado al "principal patrimonio de un político". "Como decimos en Andalucía, no dice la verdad ni cuando va al médico. Y por tanto, no se lo cree nadie", ha esgrimido.

También le ha afeado los acuerdos con Bildu o haber "sacado a más de cien violadores de la cárcel" (en referencia a los efectos de la ley del 'solo sí es sí') mientras dirige "un gobierno autodenominado feminista". Entre sus reproches, Bendodo ha situado también el alza del precio de la compra o que se "disponga a indultar a los independentistas catalanes".

CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP

Enfrente, tras el "éxito con más de 12.000 personas" del acto del PP en Valencia, Bendodo ha replicado uno de los mensajes que lanzó su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. Para que haya un "cambio", ha esgrimido, es necesario "que se produzca una unión de todo el voto" en torno a la formación popular.

"No vale votar a otros partidos que pretenden representar lo mismo pero no son lo mismo", ha advertido, antes de reivindicar que el PP representa "un proyecto transversal desde el centro izquierda a la derecha", donde "caben muchísimos millones de españoles". "Españoles que han votado al PSOE, a Ciudadanos o a Vox", ha aseverado.

"Y a esos españoles les hacemos el llamamiento a agrupar el voto en torno al PP porque es la única forma de luchar contra las políticas de Sánchez", ha zanjado.