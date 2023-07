Bendodo, tras declaraciones de Puigdemont sobre indulto: "Alguien del PSOE o del Gobierno tiene que decir qué ha pasado"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, se ha pronunciado este jueves sobre las declaraciones del expresidente de la Generalitat y eurodiputado, Carles Puigdemont, en las que ha afirmado que miembros del partido del Gobierno le ofrecieron un indulto si previamente se entregaba y pasaba un tiempo en prisión, y ha asegurado que "alguien del PSOE o del Gobierno tiene que decir qué ha pasado aquí".

"Una vergüenza", ha asegurado Bendodo al respecto en el acto de inicio de la campaña electoral en Málaga, donde es el candidato número uno de la formación 'popular' al Congreso.

"En un país con un Gobierno serio, más de un ministro tenía que haber dimitido por esto", ha aseverado el dirigente 'popular', al tiempo que ha reiterado que "el PSOE y este gobierno va a pasar a la historia por la desprotección de Estado".

Para Bendodo, "el sanchismo ha sido un gobierno empeñado en enfrentar a la gente, en aumentar la crispación, en meter la mano en todas las instituciones, en zarandear los pilares de nuestra democracia, en intentar radicalizar una sociedad que es madura, templada y moderada como la nuestra".

Por eso, ha dicho que "es el momento de Alberto Núñez Feijóo" porque en su opinión "los españoles no merecen cuatro años más de Otegi, de Rufián mandando, es decir, de los que quieren romper España".

"PSOE y Sumar no van a sumar, los otros tampoco van a sumar, pero si sumaran tiene que ser lo mismo de ahora y ya han dicho que el precio será más alto incluido el indulto a Puigdemont", ha manifestado Bendodo.

Ha recordado la ley del 'Solo sí es sí', de la que ha insistido que ha sido "el peor error" del Gobierno y ha asegurado que "la primera víctima del sanchismo es el PSOE, pero el sanchismo es la mayor herida que ha sufrido este país en democracia".

"Yo vengo aquí a pedir el cambio, como lo pedimos en Andalucía hace unos años", ha asegurado, apuntando que "no hay atajos, queremos un gobierno fuerte, en solitario".

El coordinador general del PP ha apelado "a los que en otras ocasiones han optado por el PSOE, que ya no se reconocen en Pedro Sánchez ni en el partido sanchista y a los que nunca han optado por el PP, que nos den una oportunidad, no les vamos a fallar". "Puede que el PP no sea su partido, pero sí es la solución a sus problemas", ha dicho.