Bendodo, sobre Vox y el pin parental: "No vamos a aceptar amenazas. Este Gobierno cumple lo que firma"

Asegura que "un problema semántico no puede suponer una dejación de apoyo a este Gobierno": "Que cada uno lo llame como quiera"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha destacado que el Gobierno andaluz "tiene palabra y cumple" y ha asegurado que no van a "aceptar amenazas", después del anuncio del grupo parlamentario Vox de no apoyar iniciativas del Ejecutivo de PP y Cs hasta que no implante el denominado pin parental o autorización expresa de los padres para la participación de sus hijos en actividades educativas complementarias.

Bendodo, en rueda de prensa en Málaga, al ser cuestionado al respecto, ha incidido en que el Gobierno andaluz "cumple y todo lo acordado se va a cumplir". "No vamos a aceptar amenazas de ningún tipo, vamos a cumplir y para ello quiero que se tenga la tranquilidad de que este Gobierno lo que firma, lo cumple", ha enfatizado.

Así, ha añadido que el acuerdo suscrito entre la Consejería de Educación y Vox "se va a cumplir pero no significa que se pueda llamar de una manera o de otra".

A juicio de Bendodo, "un problema semántico no puede suponer una dejación de apoyo a este gobierno". "Lo que se acordó es lo que se firmó y lo que se firmó es lo que se acordó y cada uno tiene la libertad de ponerle el nombre que quiera", ha defendido el consejero andaluz.

En este sentido, ha recalcado que lo tienen "claro". "Este Gobierno tiene palabra y cumple y lo estamos haciendo a rajatabla en los acuerdos entre PP y Cs, donde se construyó esta alternativa de cambio; con prácticamente el 90 por ciento de los acuerdos cumplidos o impulsados". Pero también, ha agregado el consejero de la Presidencia, los firmados con Vox para la investidura, que "también se están cumpliendo a rajatabla".