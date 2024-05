Bendodo pide a Ribera que explique qué quiere decir con que está "dispuesta a llegar a acuerdos con grupo de Meloni"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes a la cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo y vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que explique qué quiso decir con que estaba "dispuesta a llegar a acuerdos" con el grupo Conservadores y Reformistas (ECR), de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

En declaraciones a los periodistas en Motril (Granada), Bendodo ha manifestado que, recientemente, en una entrevista en un medio de comunicación, Ribera manifestó de manera "textual" que estaba dispuesta a "llegar a acuerdos con el grupo de Meloni" y, por tanto, debería explicar qué quiere "decir con eso".

Así se ha pronunciado el dirigente popular, después de que la propia Ribera haya pedido este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si su partido "pactará" tras los comicios europeos del 9 de junio con la formación Fratelli d'Italia, liderada por Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advirtiendo de que no hay una "ultraderecha buena y una mala, sino que la ultraderecha es mala".

"Yo no voy a interpretar las palabras de Feijóo, que tiene una ventaja, cuando habla se le entiende todo, por tanto no hay que interpretarlo", ha indicado Bendodo respecto al hecho de que el presidente del PP haya manifestado en las últimas horas que el partido de Meloni no le parece "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".

Elías Bendodo ha indicado que "el PP de Feijóo tiene la capacidad de hablar con todo el mundo y otra cosa es acordar con todo el mundo", y ha insistido en que está "ansioso por conocer qué supone" lo que ha dicho Ribera sobre posibles acuerdos con el grupo de Meloni.

Asimismo, ha indicado que, al contrario de lo que hacen el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, el PP no se "dedica a criticar a ningún primer ministro para sacar algún supuesto rédito electoral como ha hecho Pedro Sánchez" como el presidente de Argentina.

RETIRADA DE LA REFORMA DE LA LEY DEL SUELO

De otro lado, respecto a la retirada de la reforma de la Ley del Suelo ante la falta de apoyos para sacar adelante su tramitación en el Congreso, Bendodo ha manifestado que el PSOE "no ha llamado para nada" al PP en relación con dicha norma, y también ha recordado que Núñez Feijóo ya dijo a Pedro Sánchez que cuando sus socios le dejaran "tirado" no fuera a buscarlo a él.

Ha indicado que el PP tiene sus planes con respecto al suelo y a la vivienda, y, de hecho, próximamente, se presentará un plan que "no tiene nada que ver con el modelo de imposición del Gobierno". Ha apuntado que "para hablar de vivienda y suelo, hay que hablar con los ayuntamientos y los territorios, algo que no ha hecho el Gobierno" y, por lo tanto, la reforma que ahora ha sido retirada "nació tan mal" que hasta tiene a la mitad del Ejecutivo en contra.