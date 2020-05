Bendodo pide a PSOE-A y Adelante que recuperen la "cordura" y vuelvan a comisión que no va de "ideologías"

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha pedido este martes a PSOE-A y Adelante Andalucía que recuperen la "cordura" y el "sentido común" y vuelvan a la comisión parlamentaria para la reactivación económica de Andalucía porque esto no va de "ideologías", sino de los andaluces y de la recuperación de la comunidad tras la crisis sanitaria del coronavirus.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Bendodo ha expresado que el Ejecutivo respeta las decisiones que se adoptan en el Parlamento, donde todos los grupos tienen el mismo derecho y legitimidad para presidir una comisión y, en este sentido, ha indicado que no ven ningún motivo para que se dé marcha atrás en el acuerdo que se alcanzó para que Vox presida dicha comisión, como están reclamando PSOE-A y Adelante.

Según Bendodo, cuando uno se levanta de una mesa de negociación, en términos generales, es porque "no tiene nada que aportar" y ha apuntado que un principio básico en política es nunca levantarse de una mesa de negociación o de trabajo.

En este sentido, ha insistido en demandar al PSOE-A y Adelante que "vuelvan a la cordura" y se reincorporen a la comisión, porque la "espantada" que dieron ayer no ayuda a la clase política en general ni a la buena imagen de Andalucía. Ha indicado que la Junta siempre ha mantenido lealtad, desde el primer momento, con el Gobierno central y que esa lealtad se la ha demandado al mismo tiempos a los partidos en el Parlamento.

Bendodo ha defendido el formato que tendrá la comisión, con una mesa en la que estarían representados todos los grupos y cuatro subcomisiones de trabajo, una propuesta que hicieron conjuntamente PP-A y Ciudadanos (Cs) y que permite que todos los grupos tengan representación y puedan presidir algunos de los órganos. Ha insistido en que todos los partidos del Parlamento tienen la misma legitimidad, son igual de democráticos y cada uno defiende su ideología, nos gusten más o menos unos u otros.

A su juicio, PSOE-A y Adelante "no se enteran de qué esto no va de ideologías", sino de los andaluces y de trabajar por reconstruir Andalucía desde el punto de vista social y económico y ha achacado la actitud de los socialistas a que todavía no han asumido su salida de la Junta.

En cuanto al hecho de que el PSOE-A denuncie que se deja la presidencia de la comisión en manos de un partido "fascista", Bendodo ha replicado a ese partido que fascismo "es robarle el dinero de los parados andaluces; gastar el dinero de los parados en prostitutas y cocaína; pactar el futuro laboral de españoles con los herederos de ETA y cesar a un coronel de la Guardia Civil por no hacer lo que diga el Gobierno".

"Que se dejen de historia y que vuelvan al sentido común y a la comisión para trabajar por Andalucía, que para eso se les paga", ha dicho el consejero a PSOE-A y Adelante. "Menos ideología y más remangarse y trabajar por los andaluces, es lo que hace falta al PSOE y Adelante", ha recalcado

Ha insistido en que cualquiera de los cinco partidos del Parlamento está legitimado para presidir cualquier comisión del Parlamento y ha recordado que Izquierda Unida presidió la de los ERE y "nadie se quejó". "Vamos a dejarnos de historias y vamos a ponernos a trabajar", ha dicho.