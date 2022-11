Bendodo pide al Gobierno que se ocupe de españoles y "deje de atacar" a Ayuso

El coordinador del PP, Elías Bendodo, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que se preocupe de las cuestiones "importantes" de los españoles y que abandone "de una vez la estrategia de atacar" a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de la anunciada huelga de médicos en esta comunidad.

En respuesta a una pregunta de los periodistas tras su intervención en el Comité Director del PP de Sevilla, Bendodo ha censurado que el Gobierno se preocupe más de "atacar" a Díaz Ayuso que de ocuparse de cuestiones "importantes" como la subida de los precios de la luz, el agua, el gas o las hipotecas.

También debería ocuparse de la "división interna" del propio Gobierno, según Bendodo, quien se ha mostrado convencido de que cada vez que el Ejecutivo central "ataca" a la presidenta de Madrid "sube la intención de voto" a Ayuso, por lo que "al final, bienvenido el ataque".

Preguntado sobre si el tono de Díaz Ayuso distorsiona el mensaje del PP y si ha habido 'barones' del PP que no compartan este proceder de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el coordinador de los populares ha dicho: "No me consta". EFE

dt/vg/bal