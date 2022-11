Bendodo: la ley del solo sí es sí demuestra que Podemos no vale para gobernar

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, cree que lo sucedido con la ley del solo sí es sí "demuestra que Podemos no vale para gobernar, es un partido que solo sirve para protestar, que es para lo que nació".

Bendodo, en una rueda informativa en Logroño, ha añadido que, "de todos los disparates de esta legislatura, no hay nada tan grave como la ley del solo es sí es sí, que pone a violadores en la calle", ya que, "gracias a ella, casi 40 condenados por agresión y violación han visto reducidas sus penas y 10 han salido a la calle, sin que nadie dé explicaciones".

"Podemos dice que la culpa es de los jueces por no interpretar la ley, a pesar de que vivimos en un estado de Derecho y está vigente la separación de poderes y cada uno tiene sus competencias", ha subrayado Bendodo.

Para él, "afirmar eso es no conocer que el Poder Judicial se limita a aplicar las normas, no a interpretarlas, y si donde ponía 6 años de condena ahora pone 4, no cabe interpretación".

Ha afirmado que el su partido hará "una oposición firme a esta ley infame", pero "no porque interese al PP, sino por las miles de mujeres agredidas ante las que Sánchez -presidente del Gobierno- tiene que rectificar, hoy mejor que mañana", ya que "entonces habrá otro condenado al que se le rebaje la pena por una ley que es un disparate".

Esta ley, ha recordado, la aprobó "todo el Gobierno, no Podemos"; y "si Sánchez no cesa a la ministra -de Igualdad- Irene Montero, asume esta tremenda chapuza".

El PP, ha afirmado, "tiende la mano" al Gobierno "en lo que podamos ayudar para que haya una rectificación", aunque para ello reclama el cese de Montero y "una llamada" a la formación popular, aunque cree que "la soberbia le impide a Sánchez hacerla".

"Nosotros no nos vamos a quedar callados por muchas cortinas de humo que pongan", ha precisado Bendodo, quien también ha aludido a los Presupuestos Generales del Estado, aprobados "con una cesión insultante y sin precedentes" a Bildu, "en la que se traspasan todas las líneas rojas".

"En 1988 ETA asesinó a dos guardias civiles de tráfico en Estella (Navarra), Herri Batasuna nunca lo condenó y ahora Sánchez quiere retirar a la Guardia Civil de las carreteras navarras en una cesión a los herederos de Herri Batasuna", ha criticado. EFE.

